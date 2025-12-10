北海道2000沙丁魚擱淺！網驚呼大地震前兆？

▲日本青森縣8日晚間發生地震，當天上午有北海道網友拍下海灘遍布大量沙丁魚屍體，許多人都將奇特景象與地震聯想在一起。（圖／翻攝自Ｘ／@kazuhiro_nikki）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣8日深夜發生規模7.5地震，北海道、青森縣、岩手縣多地測得20至70公分高的海嘯。一名北海道網友8日上午分享，海灘發現許多被衝上岸的沙丁魚，場面相當奇異，有網友也聯想，這可能是當晚發生的大地震的前兆，引發熱議。

據《日本雅虎》報導，北海道網友かずひろ（@kazuhiro_nikki）當地時間8日上午在Ｘ平台發文，分享住家附近的海灘上，遍布大量擱淺的沙丁魚，場面相當奇特。

原PO的家人推測，這些沙丁魚可能是因為被海豚追趕，沖上岸後就擱淺、無法返回海裡。大概有2000條沙丁魚被沖上岸，雖然很多都已經死掉，但還是有很多肥美的魚，一家人到海灘上用水桶大量蒐集，把沙丁魚帶回家做成燉菜和魚乾。

原PO也提到，過去也曾經發生類似的事情，每次似乎都是與海豚有關，「漁民也是說這些沙丁魚像是被海豚追趕」。

不過，當天晚上青森縣東部外海發生規模7.5地震，許多網友都將沙丁魚擱淺與地震聯想在一起：「這可能是大地震的前兆」、「這是地震預兆？」「果然有異常現象」，引發網路熱議，因為日本人一直都認為地震之前會有預兆。不過原PO相當冷靜，回覆說：「我家的房子在地震沒有受損，不知道這與地震之間有什麼關聯」。

報導也提到，目前尚無確鑿的科學證據顯示海洋生物的行為與地震之間存在關聯。不過，此次地震發生在大量沙丁魚被沖上岸之後，反而引起了許多人的注意。

