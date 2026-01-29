北海道4人漁船疑遇難 海上保安廳出動搜救

▲日本一艘從北海道瀨棚町出海的漁船疑似在北海道外海遇難。（圖／翻攝自STV News北海道）

[NOWnews今日新聞] 日本一艘從北海道瀨棚町出海的漁船疑似在北海道外海遇難，日本海上保安接獲家屬通報後，隨即展開搜救行動。據了解，船上載有4名船員，目前仍失聯中。

根據北海道放送等日媒報導，函館海上保安部指出，失聯的船隻為「第二十八 八重丸」，該艘漁船在29日上午7點30分左右，從瀨棚町的鵜泊漁港出海。

「第二十八 八重丸」為一艘全長13.85公尺、總噸位4.9噸的小型漁船，推測從事的是被稱為「底建網漁」的漁法，主要針對鯖魚、鰈魚、比目魚等在海底活動的魚類，設置漁網後再將其拉起捕撈。

廣告 廣告

船上共載有4人，分別為2名80多歲男性及2名40多歲男性。在29日下午1點左右，船員家屬報案表示，無法聯繫船上的家人，懷疑可能發生船難意外。

目前海上保安廳已經出動2艘巡視船進行搜尋，但截至目前，仍無法與4名船員取得聯絡，也尚未發現「第二十八 八重丸」的蹤跡。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

災害級大雪襲北海道！巴士、電車停駛 7000人被迫新千歲機場過夜

驚悚！北海道餐廳「牆內夾層藏屍」 女死者跨年夜就被通報失蹤

湧入大量沙丁魚屍！北海道露天溫泉急禁入浴 滿池魚油爆惡臭