北海道400公斤胖熊進不去陷阱！熊襲釀12死

▲北海道苫前町近期有監視器拍到，一頭重達400公斤的熊在陷阱附近徘徊。（圖／翻攝自北海道文化放送UHB）

[NOWnews今日新聞] 日本今年熊襲事件頻傳，多次被目擊有野熊入侵人類生活地區，熊襲造成的死亡人數已經攀升到12人，創下過去最高紀錄的兩倍。北海道苫前町近期有監視器拍到，一頭重達400公斤的熊在陷阱附近徘徊，此後又有多隻熊被發現，地方政府已加強警戒。

據北海道文化放送（UHB）報導，北海道北部苫前町，近期有監視器拍到一頭體重約400公斤的熊，這頭巨熊在陷阱箱附近緩慢徘徊，腹部的肉隨著步伐搖晃。

在苫前町的大片區域內，每天有發現多隻野熊出沒的痕跡。苫前町獵人協會會長林豊行表示，29日巡邏時發現億頭至少200公斤重的熊隻，從山坡下來的腳印。

今年苫前町已經獵殺6頭熊，創下歷史新高。獵人也仍在持續巡邏警戒。

據北海道政府統計，2025年至今已經發生5起熊襲遭成傷亡的事件，造成2人死亡。北海道警察署統計，截至酒月底，與熊相關的報告數量已達3706起，今年預計將會超過2023年共4055件的紀錄。2023年截至9月底的報案數量是3155件。

日本環境省截至本月30日最新統計，2025年遭熊襲擊致死的人數已經攀升到12人，是過去最高紀錄2023年6人死亡的兩倍。

目前秋田縣政府已經要求自衛隊協助處理棕熊問題，不過北海道政府尚未決定是也要請求自衛隊出動。日本政府也已經將野熊攻擊事件從各部會參與的「關係省廳連絡會議」升格為「關係閣僚會議」，顯示當局對此問題的高度重視。

