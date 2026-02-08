北海道400年沒「超巨大地震」 日專家示警：能量持續累積

北海道十勝外海已有約400年未發生超巨大地震，能量持續累積中，團隊評估，未來30年內發生超巨大地震的機率為7%至40%。（示意圖／unsplash）





日本靜岡縣立大學與海洋研究開發機構研究團隊，分析日本氣象廳的地震資料後，指出北海道十勝外海已有約400年未發生超巨大地震，能量持續累積中，團隊評估，未來30年內發生超巨大地震的機率為7%至40%。

據《共同社》報導，研究團隊分析發生於2000年至2025年間，北海道外海至東北外海一帶板塊邊界附近、規模2.5以上的地震資料，根據不同地震規模的發生次數、比例，推算地殼中累積的應力，結果顯示，在十勝外海有應力持續累積的區域，並且逐年增加。

報導指出，政府地震調查委員會長期評估，北海道外海平均每340年至380年會發生一次「超巨大地震」，上一次的超巨大地震發生在17世紀，距今約400年，因此調查委員會推測，未來30年內發生超巨大地震的機率為7%至40%，靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉也表示，北海道外海已經達到發生超巨大地震的成熟狀態。

