北海道9級強震將至？專家警告：能量蓄積已滿…

北海道外海恐面臨大地震威脅！靜岡縣立大學與日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）團隊近日發表最新研究，指出北海道十勝近海海底的應力（能量）正持續累積。研究團隊警告，該區域已處於「超巨大地震」的成熟狀態，由於該地地震週期已超過平均值，專家直言目前已達到隨時可能發震的「滿期」階段，呼籲各界提高警覺。

據日媒報導指出，該研究團隊分析了2000年至2025年間，日本氣象廳記錄的北海道至東北近海、規模2.5以上的地震數據。透過計算地震規模與發生頻率的比例，推算地殼內部的應力蓄積程度。結果顯示，十勝近海區域的能量不僅持續累積，並且在逐年加劇。靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉指出：「北海道近海已經達到了發生超巨大地震的『滿期』（意指發生週期已屆滿，隨時可能發生）」。

專家呼籲：正視強震「機率40%」威脅，落實防災準備

根據日本政府地震調查委員會的長期評估，北海道近海平均每340年至380年會發生一次超巨大地震。然而，上一次大地震紀錄可追溯至17世紀，距今已過約400年，明顯超過平均週期。目前委員會估算未來30年內發生機率為7%至40%，且認為「極有可能即將發生」。專家強調，面對無法避免的自然循環，強化防災設施與海嘯避難演練，是當地居民與旅客當前的首要任務。

