北港事故路口列管改善 蔡岳儒會勘要求全面檢討號誌動線

縣議員蔡岳儒親赴北港鎮多處事故熱點進行現場會勘，並邀集縣警察局、縣府交通公務局、北港分局等相關單位共同到場。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】北港鎮近年多處路口事故頻傳，部分地點甚至發生重大傷亡案件，交通安全問題備受地方關切。為有效降低事故風險、提升用路安全，雲林縣議員蔡岳儒於1月2日親赴北港鎮多處事故熱點進行現場會勘，並邀集雲林縣警察局、雲林縣政府交通公務局、北港分局等相關單位共同到場，針對事故成因與改善方向進行全面檢視與討論。

縣議員蔡岳儒親赴北港鎮多處事故熱點進行現場會勘，並邀集縣警察局、縣府交通公務局、北港分局等相關單位共同到場。（圖／記者蘇榮泉攝）

蔡岳儒表示，此次會勘重點聚焦於路口交通號誌配置是否符合實際需求、速限設定是否適當，以及是否有增設紅綠燈或閃黃燈的必要，同時檢討交通標誌、標線是否清楚完整，以強化行車秩序並保障行人安全。相關單位將依會勘結論帶回研議，並依專業評估結果推動後續改善作業。

廣告 廣告

在好收里雲162線與雲168線交叉路口（口庄社區入口），交通公務局建議研議限制大型車輛通行，並加強交通標誌與標線設置。由於該路段為化製廠載運車輛行經路線，長期出現滲漏與異味問題，影響社區環境，蔡岳儒服務處後續將正式行文農業處，建請評估調整載運動線，並請環保局督促業者改善道路污染情形。

北港鎮近年多處路口事故頻傳，部分地點甚至發生重大傷亡案件，交通安全問題備受地方關切。（圖／記者蘇榮泉攝）

在華勝里民享路與吉祥路交叉口，交通公務局建議增設閃燈號誌，提高路口辨識度，並劃設清楚的停止線，同時檢討黃網格更新或塗銷的必要性。考量該處行人通行需求高，也一併評估增設行人穿越線，以降低人車衝突風險。

至於新街里天祥路與新德路交叉口，建議增設三色號誌，並同步設置停止線與行人穿越線，另要求整體檢討前後路口號誌時制，避免連續路口同時放行，研議採取錯開設計，降低追撞及側撞事故發生率。

蔡岳儒強調，交通安全攸關民眾生命與財產，後續將持續追蹤各項改善進度，要求相關單位積極落實，打造更安全的北港交通環境。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！