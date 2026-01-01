北港元旦升旗結合防詐宣導 警方籲守住荷包

▲北港警分局把握這次大型活動機會，進行防詐騙宣導，主動向民眾說明最新詐騙趨勢。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣2026年元旦升旗典禮1日清晨在北港鎮北辰國小登場，這也是元旦升旗活動首度移師北港舉辦，吸引大批民眾一早到場參與，在迎接新年的同時，也為地方注入滿滿人潮與活力。

▲雲林縣元旦升旗活動首度移師北港舉辦，吸引大批民眾一早到場參與，北港警分局出動大批員警維持交通秩序。（記者蘇峯毅攝）

活動由縣長張麗善率領縣府團隊主持，現場以「雲林更好，從心開始」為主軸，隨著國旗冉冉升起，象徵雲林在新的一年持續向前。升旗後，民眾接續展開健走行程，前往北港朝天宮祈福，結合宗教文化與新年儀式，讓不少外地民眾留下深刻印象。

廣告 廣告

值得一提的是，北港警分局把握這次大型活動機會，進行防詐騙宣導，主動向民眾說明最新詐騙趨勢。警方指出，近期常見詐騙類型包括假投資、網路購物詐騙、假冒檢警來電，以及假借政府補助、發放現金的詐騙手法，提醒民眾務必多加留意。

▲2026雲林元旦升旗典禮北港熱鬧登場，警方推廣識詐宣導。（記者蘇峯毅攝）

警方現場也反覆宣導「一聽二掛三查證」原則，呼籲民眾接到不明電話或訊息時，不急、不信、不轉帳，先掛斷再向親友或相關單位查證，才能有效守住辛苦賺來的血汗錢。

北港警分局強調，防詐工作需要全民一起努力，透過結合大型活動宣導，希望讓更多民眾在輕鬆參與活動的同時，也能把防詐觀念帶回家，為新的一年打造更安心的生活環境。