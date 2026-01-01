北港元旦升旗迎二零二六 縣長張麗善期許政策延續、邁向宜居永續新雲林
▲元旦升旗典禮由四湖國小學童領唱國歌、國旗歌。（記者劉春生攝）
「二零二六年雲林縣元旦升旗活動」於一日上午在北港鎮北辰國民小學隆重登場，吸引兩千多名民眾齊聚一堂，在溫煦晨光中高唱國歌、仰望國旗冉冉升起，歡喜互道新年快樂。縣長張麗善也於活動中許下新年第一個願望，期盼「政策能夠延續，讓雲林順利蛻變為農工商科技城，成為共榮富裕、宜居永續的幸福之地。」
今年元旦升旗活動首度移師文化底蘊深厚的北港鎮舉辦。縣長張麗善率領副縣長謝淑亞、陳璧君、秘書長曾元煌及縣府團隊，以「雲林更好 從心開始」為主題，與鄉親一同迎接嶄新的一年。升旗典禮後，張縣長與元旦壽星一起切下生日蛋糕慶生，健走至北港朝天宮向北港媽祖祈福。隊伍抵達朝天宮後，鄉親們領取由千歲阿嬤一針一線親手縫製的手工平安袋，象徵祈求新的一年平安幸福。
今天包括立法委員張嘉郡、副議長蔡??、縣議員黃美瑤、黃文祥、北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭、水林鄉代理鄉長張東凱及縣政顧問團等多位貴賓到場，與鄉親一同歡喜迎接二零二六年的到來。
張麗善縣長表示，近年來雲林縣已從傳統農業大縣，逐步轉型為「農工商科技城」，產業結構持續升級，並於一一三年「國際智慧城市」評比中躋身全球前七名，展現雲林推動智慧科技的具體成果。她指出，AI與智慧科技並非冰冷的數據，而是實際應用於縣政各個面向，涵蓋農業、交通、教育、環保及水利等政策，不僅提升縣民生活品質，也有效降低生命與財產風險。
張縣長進一步指出，「雲菁人才培訓計畫」今年進入第二年，結合AI科技與在地產業需求，培育雲林未來發展所需的人才，為地方長遠發展厚植能量。
張麗善也提到，「九加一產業園區」是雲林未來產業發展的重要藍圖，目前已有過半數園區進入中央相關審議程序，並感謝立法委員張嘉郡、丁學忠、許宇甄等人在中央的大力協助。未來園區逐年開發完成後，將可創造更多在地就業機會，讓年輕人留在家鄉發展，實現宜居、宜業的幸福雲林。
張縣長感性表示，這場元旦升旗典禮是她任內最後一次參與，政策的成果需要用心呵護與持續灌溉，才能開花結果。她也在新年之際許下第一個願望，期盼雲林的建設與發展藍圖能持續前進，政策順利延續，為雲林奠定穩固基礎，持續注入永續發展動能。
北港鎮長蕭美文表示，今年元旦升旗典禮移師北港舉辦，對地方而言是一大喜事，歡迎鄉親在活動結束後持續留在北港，深入體驗宗教文化與歷史人文之美。
立法委員張嘉郡則指出，張麗善縣長多年來全心投入縣政，為雲林打下厚實基礎，讓鄉親真切感受到家鄉的改變與進步，並呼籲大家共同努力，讓雲林的發展動能得以延續，建設不中斷，持續邁向更具競爭力與卓越的未來。
行政處長李重毅表示，今年元旦升旗活動移師北港獲得空前響應，充分展現雲林人重感情、肯拚搏的精神。元旦升旗不僅是一場新年慶典，更是雲林人共同見證家鄉進步、凝聚再出發力量的重要時刻。縣府團隊將持續秉持「共心」精神，落實各項有感政策，攜手全體縣民讓雲林更好，共同迎向持續大步前行、榮耀全台灣的關鍵一年。
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 86
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
天氣不賞臉！「台北101跨年煙火」霧蒙蒙 網嘆：待在家比較爽
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導跨年夜台北101煙火在陰雨中登場，受東北季風影響，北部天氣陰雨綿綿，濕氣偏高，讓原本絢爛的煙火秀多了幾分朦朧感。儘管畫...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 8
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 4
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨台灣好報 ・ 7 小時前 ・ 4
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡
南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一對同居的大齡情侶，30日上午在住家起口角，46歲男友竟然拿鹽酸潑59歲的女友，之後跑到房間內反鎖，拿刀自殘。鄰居聽到有人大喊救命，趕緊報警，警方獲報到趕到現場，將先女子送醫，再破門進入房間，男子已經倒臥在血泊之中，送醫不治。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）兩名熱心的鄰居帶著孫姓女子搭乘電梯下樓，孫姓女子疲憊的靠在電梯玻璃上，可以看到她的額頭和右手有明顯的血跡。才走出電梯，警方已經趕到，將她送上救護車，就在幾分鐘前，她遭到男友攻擊。熱心鄰居表示，「聽到有人在喊救命，找了一個人跟我一起上樓看，發現孫小姐頭髮亂成一團，說被人潑強鹼，我問她是誰，她就說是她男朋友。」而男友潑鹽酸之後，跑回房間把房門反鎖，警方進入屋內敲門，都沒有反應，只好破門而入，發現人倒臥在地板的血泊之中，已經失去生命徵象，腹部還插著一把刀。台南市警察局第一分局副分局長李沐宸表示，於30日10時許接獲報案，指稱本市東區崇德路一處民宅有一名女子受傷並呼喊救命，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。員警到場時，發現一名女子疑似遭不明液體潑灑，隨即協助送醫救治；另於現場屋內發現一名受傷男子，經送往成大急救無效。初步了解，本案疑似涉及男女間口角糾紛，確切案情及相關細節仍待進一步釐清，已依法完成相關處置程序，並報請檢察官相驗。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）情侶喋血案就發生在台南市東區一棟大樓，警方調查，房子是59歲的孫姓女子所有，孫姓女子離婚，育有一女，與46歲同樣也離婚的蔡姓男子，多年前在餐廳工作而結織，進而交往同居，鄰居說兩人經常出雙入對，感情很好，發生這種事很意外。趕來認屍的死者兒子則說，「很驚訝！跟我爸已經沒住一起很久了，沒有看他們在一起過，也沒聽他說過，我也不認識阿姨，因為我也很久沒有跟他們聊過天了。」女方頭、頸、背部和手都遭到鹽酸灼傷，目前仍在燒燙傷加護病房治療。雙方究竟為了什麼事起衝突，警方還要再釐清。原文出處：台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡 更多民視新聞報導同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光台南姊弟戀爆激烈衝突 男友「潑鹽酸、自傷」釀死傷高雄市長最新民調！柯志恩若對決「這人」輸最慘 本人出面回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
101跨年煙火估吸20萬人潮 8醫護站不夠！北市出動4組機動救護
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北101跨年煙火每年都吸引大量人潮湧入，今年更預估有20萬人次將聚集於市府周圍。台北市衛生局今（31）日強調，為了因應可能的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，並增加了4組「機動巡檢救護人力」，有救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，隨時提供服務。 「2026台北...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中霧峰嚴重車禍！機車碰撞大貨車…20歲女大生送醫不治
台中市霧峰區發生嚴重車禍，今日（31日）中午12時許，乾溪東路發生大貨車與機車碰撞事故，20歲鄭姓女騎士當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
毒駕撞死警一審18年半遭撤銷 發回新北院更審
新北市 / 綜合報導 去年七月新北市三重，發生令人心碎的車禍！警車執勤當中被毒駕高速衝撞，造成27歲員警黃瑋震殉職，新北地院一審判嫌犯黃國維18年半。30日二審宣判，高院認為一審國民法官庭，用「2個加重結果犯」重複評價，程序有疏失，撤銷原判決發回更審，也是國民法官法施行後首例。而黃瑋震家屬委任律師，則表示對結果很意外，會與家屬討論後續如何進行。全體員警列隊敬禮，送殉職同事黃瑋震最後一程，生離死別場面不少人哭紅雙眼，一場車禍奪走年輕員警性命，幸福家庭也因此破碎。肇事駕駛黃國維，神情恍惚站都站不穩，去年7月13日，他毒駕開車高速衝撞警車，造成員警1死2傷，一審國民法官審理，遭重判18年半，二審卻把案件發回地院更審，原因出在引用法條，不能安全駕駛致死，和妨害公眾往來安全，地院視為兩個加重結果犯，但高院認為僅能擇一判決，程序上有疏失撤銷原判決。黃瑋震家屬委任律師葉書妤說：「發回的部分確實比較意料之外啦，但我們一樣還是尊重司法判決，可能再跟家屬看說，後續我們要怎麼進行。」高院不做出新判決，而是要求地院再審一次，也一一點出疏失，認為審判長，應向國民法官說明，審判基本原則，被訴罪名之構成要件，及法令解釋，而國民法官，也未對爭點實質辨析和評斷，未適當回應被告防禦權，發回更審盼能完備程序。律師李育昇(非當事律師)說：「二審法院如果認為一審判決不當，是有權力自為判決，但本案二審法官認為，已經有妨害被告防禦權的情形，因此發回一審重新審理，這也是國民法官法實施以後的第一例。」執勤員警被毒駕撞死，官司打了一年多又回到原點，對家屬而言，不管判比18年半更多或更少，至親的離去生命的殞落，是永遠的痛。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
跨年驚魂！桃園男持槍挾持老闆搶劫 2警腿部中彈
跨年夜驚魂！桃園市昨（31）日上午10時許發生持槍入室搶劫事件，43歲陳姓男子闖入任職過的保全公司，持改造空氣槍與尖刀挾持老闆，開口勒索20萬元。其他員工趁隙逃離至大馬路後報警，警方隨即封鎖現場展開攻堅。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
臺北元旦升旗路跑登場 蔣萬安鳴笛領跑3000人：城市進步像一場馬拉松
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導迎接嶄新的馬年，臺北市以運動為新年揭開序幕。「115年臺北市元旦升旗路跑」今（1）日清晨於市府前廣場登場，吸引3,000名跑...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
盧廣仲.蕭敬騰.告五人台中跨年 粉絲冷風排隊睹風采
台中市 / 徐孟蘭 許昱文 吳伊哲 報導 台中跨年晚會請到蕭敬騰、告五人還有盧廣仲，以及動力火車等大咖明星，和民眾一起狂歡，屆時將會湧進人潮將會場擠爆，就怕會發生類似北捷的隨機砍人事件，出動800名警力，從昨(30)日晚上就開始巡邏檢查，並且首次禁帶氣球和行李箱進入會場，一早到場卡位的歌迷，都發現維安變嚴格了。歌手盧廣仲說：「你好，新年快樂。」盧廣仲要來台中唱跨年晚會，他的粉絲一早8點就來活動現場卡位。歌迷VS.記者說：「盧廣仲，跟怕胖團，期待嗎？超級期待的，我們本來要來這邊睡覺的說，但是現在睡不著，因為太期待了，期待，怎麼說，就很喜歡他們，然後也沒有想過，還可以今年最後一次看到他們，在這裡。」歌迷提早卡位，羽絨大外套、手套、帽子、暖暖包，還有板凳和野餐墊，缺一不可，頂住寒風就為了一睹偶像風采，台中跨年晚會在水湳中央公園舉辦，請來的卡司有告五人、盧廣仲，還有動力火車和蕭敬騰，人氣旺的歌手明星，在台中陪歌迷跨年，官方預計湧入民眾將會擠爆會場，因為北捷隨機砍人事件，台中警方上緊發條，從30日晚上就出動，連夜檢查周圍安全狀態，到了白天持續有員警四處巡邏，總計有800名警力出動，維安規格拉高，就連民眾最愛帶的應援氣球，今年也禁止攜帶。民眾說：「不能帶尖銳物，然後還有酒菸這樣子，我是剛剛才知道不能帶氣球。」警方說應援氣球，遇熱容易爆炸，因此首次禁止，還有行李箱也不能帶，嚴格管制，就是要參加跨年活動的人都能平安。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男自摔腦死器捐肝腎皮膚骨骼 嘉基估逾40人受惠
（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義1名獨居中年男子日前疑因騎機車自摔呈現腦死，其家人決定以器捐方式，完成生命最後一程善行；可捐肝臟、2顆腎臟、皮膚與骨骼組織，嘉基醫院評估超過40名患者受惠。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台北市今年（2025）12月19日發生27歲男子張文隨機砍人案件，現在社群卻不斷出現恐嚇訊息；其中，有一名25歲謝姓保全，就在社群平台不斷留言要「暗殺總統」，經屏東警方獲報後，立即報請屏東地檢署偵辦，而在警方掌握下今（31）日在高雄市區將其查緝到案，全案詢後依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪嫌送請屏東地檢署偵辦。屏東縣警察局表示，日前接獲報案，有特定帳號於Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐嚇言論影響社會秩序，立即將上揭情資報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。警方獲報後發動專案偵查，展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，並於今日在高雄市區將謝姓犯嫌查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送請臺灣屏東地方檢察署偵辦。25歲謝姓保全多次社群平台揚言要「暗殺總統」。（圖／警方提供）對此，屏東縣警察局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民之權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法之態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦，以確保民眾生活之安全。同時，甘炎民並再次呼籲民眾，共同守護社會秩序，如於網路上發現疑似涉及製造恐慌、威脅公共安全或其他不當言論，請立即向警方反映。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦 更多民視新聞報導五星市長陳其邁繼續衝 2026年高雄惠民新制震撼曝光國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看
即時中心／徐子為、陳治甬報導向2025年告別！今（1）晚間迎來跨年夜，各國開始陸續倒數，施放煙火迎接2026年到來。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《民視新聞網》全程直播台北101煙火秀，與您一同邁向2026年。台北101煙火秀已成為國際指標性的跨年煙火之一，從去年開始，煙火秀表演延長至整整6分鐘，煙火將點亮台北夜空長達360秒鐘。除此之外，今天跨年夜還會有3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀。以下為台北101煙火展演主題《我們的世代 Gen. TAIWAN》流程：0:00-1:16主題：大航海時代 ／ 詹維全〈勇者・啟程〉輕快的節奏啟航，描繪勇者揚帆、迎向未知旅程的壯麗畫面。旋律充滿探索與前行的力量，搭配煙火明亮又多彩的開場效果，加上「微笑」與「愛心」造型煙火，象徵「以微笑迎接新年、用愛照亮未來」，為2026年揭開最燦爛的序幕。1:16-2:13主題：民主時代 ／ 賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉強烈節奏與搖滾能量貫穿全曲，取樣「國旗歌」並使用下課鐘聲旋律，喚起許多人共同的成長記憶。煙火以俐落線條及明快節奏連續綻放，簡潔卻震撼，打造出具象徵性與力量感的視覺亮點。2:14-3:39主題：台味節奏 ／ 五月天〈第一天〉象徵全新開始與無限希望，明亮吉他與輕快節奏營造滿滿元氣。煙火隨著愉悅旋律奔放，穿插閃耀的點狀特效，讓現場情緒飆升至最高點，一同迎向2026年的「第一天」。3:39-4:46主題：科技之島 ／ 林樺霖〈T-Island〉T-Island的T同時代表Taiwan與Technology。音樂融合電子合成器與台灣傳統音樂元素，呈現科技與文化的交會，也展現新一代創作技術的多元風貌。煙火以特殊變色效果、噴發式線條及光束，描繪一座充滿未來感的科技島嶼——台灣。4:47-6:00主題：多元的土地 ／ 張富隆〈聲織福爾摩沙〉融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，以音樂描繪台灣多元文化的深度與魅力。澎湃旋律搭配華麗的璀璨星環煙火，最後以金色煙火收尾，象徵這片土地蓬勃的生命力，為整場跨年煙火寫下最動人的最終章。原文出處：快新聞／2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看 更多民視新聞報導2025最後交易日 美股「朝著強勁封關邁進」又是你？台南跨年晚會鄭方形再鬧事 維安警力秒出動2026台南好YOUNG跨年台港日韓藝人接力唱 群眾嗨翻搶看天團民視影音 ・ 17 小時前 ・ 8