北港元旦升旗迎二零二六 縣長張麗善期許政策延續、邁向宜居永續新雲林

▲元旦升旗典禮由四湖國小學童領唱國歌、國旗歌。（記者劉春生攝）

「二零二六年雲林縣元旦升旗活動」於一日上午在北港鎮北辰國民小學隆重登場，吸引兩千多名民眾齊聚一堂，在溫煦晨光中高唱國歌、仰望國旗冉冉升起，歡喜互道新年快樂。縣長張麗善也於活動中許下新年第一個願望，期盼「政策能夠延續，讓雲林順利蛻變為農工商科技城，成為共榮富裕、宜居永續的幸福之地。」

今年元旦升旗活動首度移師文化底蘊深厚的北港鎮舉辦。縣長張麗善率領副縣長謝淑亞、陳璧君、秘書長曾元煌及縣府團隊，以「雲林更好 從心開始」為主題，與鄉親一同迎接嶄新的一年。升旗典禮後，張縣長與元旦壽星一起切下生日蛋糕慶生，健走至北港朝天宮向北港媽祖祈福。隊伍抵達朝天宮後，鄉親們領取由千歲阿嬤一針一線親手縫製的手工平安袋，象徵祈求新的一年平安幸福。

今天包括立法委員張嘉郡、副議長蔡??、縣議員黃美瑤、黃文祥、北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭、水林鄉代理鄉長張東凱及縣政顧問團等多位貴賓到場，與鄉親一同歡喜迎接二零二六年的到來。

張麗善縣長表示，近年來雲林縣已從傳統農業大縣，逐步轉型為「農工商科技城」，產業結構持續升級，並於一一三年「國際智慧城市」評比中躋身全球前七名，展現雲林推動智慧科技的具體成果。她指出，AI與智慧科技並非冰冷的數據，而是實際應用於縣政各個面向，涵蓋農業、交通、教育、環保及水利等政策，不僅提升縣民生活品質，也有效降低生命與財產風險。

張縣長進一步指出，「雲菁人才培訓計畫」今年進入第二年，結合AI科技與在地產業需求，培育雲林未來發展所需的人才，為地方長遠發展厚植能量。

張麗善也提到，「九加一產業園區」是雲林未來產業發展的重要藍圖，目前已有過半數園區進入中央相關審議程序，並感謝立法委員張嘉郡、丁學忠、許宇甄等人在中央的大力協助。未來園區逐年開發完成後，將可創造更多在地就業機會，讓年輕人留在家鄉發展，實現宜居、宜業的幸福雲林。

張縣長感性表示，這場元旦升旗典禮是她任內最後一次參與，政策的成果需要用心呵護與持續灌溉，才能開花結果。她也在新年之際許下第一個願望，期盼雲林的建設與發展藍圖能持續前進，政策順利延續，為雲林奠定穩固基礎，持續注入永續發展動能。

北港鎮長蕭美文表示，今年元旦升旗典禮移師北港舉辦，對地方而言是一大喜事，歡迎鄉親在活動結束後持續留在北港，深入體驗宗教文化與歷史人文之美。

立法委員張嘉郡則指出，張麗善縣長多年來全心投入縣政，為雲林打下厚實基礎，讓鄉親真切感受到家鄉的改變與進步，並呼籲大家共同努力，讓雲林的發展動能得以延續，建設不中斷，持續邁向更具競爭力與卓越的未來。

行政處長李重毅表示，今年元旦升旗活動移師北港獲得空前響應，充分展現雲林人重感情、肯拚搏的精神。元旦升旗不僅是一場新年慶典，更是雲林人共同見證家鄉進步、凝聚再出發力量的重要時刻。縣府團隊將持續秉持「共心」精神，落實各項有感政策，攜手全體縣民讓雲林更好，共同迎向持續大步前行、榮耀全台灣的關鍵一年。