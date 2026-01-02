北港元旦迎曙光 北港鎮公所政風室號召廉政志工元旦踩街

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府元旦升旗典禮今年移師北港鎮舉辦，活動於北辰國小展開，隨後由民眾組成健走隊伍踩街前行，沿途感受北港街區晨間氛圍，並前往朝天宮祈福，為新年揭開序幕。

活動設計結合運動、文化與節慶元素，吸引各年齡層民眾參加。主辦單位安排摸彩活動與限量紀念品發送，讓清晨健走不僅充滿活力，也增添驚喜，現場氣氛熱絡。

值得一提的是，北港鎮公所政風室與廉政志工也參與踩街行程，透過輕鬆互動方式，向民眾分享誠信與公共治理的核心價值，讓相關理念以更生活化的方式被看見。

蕭美文指出，北港近年在公共建設、活動規劃與服務品質上持續調整，希望讓每一位來訪的民眾都能感受到地方的用心與溫度。她強調，「YOU and Yunlin」象徵政府與民眾並肩同行，期盼透過元旦活動，凝聚地方向心力，迎向充滿希望的新一年。（照片／北港鎮公所提供）