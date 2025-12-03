北港分局偵查佐與警員屆齡榮退 數十載從警路獲肯定

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣警察局北港分局2日為偵查佐李義朗與警員蘇佳衍舉行榮退儀式，感謝兩人自民國82年投身警界以來，長年守護地方治安與服務民眾的付出。分局長陳勇誌在儀式中代表局長黃富村及警友會北港辦事處，致贈紀念品並致上祝福，場面溫馨隆重。

李義朗從警逾30年，負責多項重要刑案偵辦工作，以冷靜判斷與專業能力協助團隊多次突破案件關鍵。他於101年調任北港分局後，持續以高度責任感投入偵查勤務，成為分局戰力的重要支柱。

同年進入警界的蘇佳衍，長年於基層第一線服務民眾，在治安維護、行政業務與安全巡查等多項工作中展現敬業態度，深受地方居民肯定。他以耐心與溝通能力見長，處理民眾陳情時能迅速化解問題，為警民互動建立良好形象。

分局長陳勇誌表示，兩位同仁在職涯中始終不畏艱辛、堅守崗位，是北港分局的典範，退休並非結束，而是人生另一個美好旅程的開始。他祝福兩位在未來生活中身心愉快、健康平安，並帶著滿滿的榮耀迎接新篇章。

在親友與同仁的掌聲中，李義朗與蘇佳衍以榮退身分完成從警生涯最後一刻，象徵三十多年投入的心血化作最溫暖的回憶。（照片／北港分局提供）