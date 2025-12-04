北港分局兩員警榮退 同仁溫馨送別致上祝福

分局長陳勇誌親自致贈紀念品，感謝偵查隊偵查佐李義朗多年來在第一線的堅守與付出，祝福兩人在退休後能開啟人生新頁。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣警察局北港分局2日為兩位榮退同仁舉行溫馨歡送儀式，偵查隊偵查佐李義朗與第四組警員蘇佳衍正式卸下警職，結束長達數十年的警察生涯。分局長陳勇誌代表縣警局局長黃富村與警友會北港辦事處，親自致贈紀念品，感謝兩人多年來在第一線的堅守與付出。

分局長陳勇誌親自致贈紀念品，感謝第四組警員蘇佳衍多年來在第一線的堅守與付出，祝福兩人在退休後能開啟人生新頁。（圖／記者蘇榮泉攝）

李義朗自民國82年投入警界，101年起任職北港分局偵查佐，期間承辦多項案件，展現專業與責任感，深獲同仁肯定。蘇佳衍同樣自82年起服務警界，多年來協助民眾處理各類案件，也參與重要警政工作，以穩健的執法態度與優質服務廣受讚譽。

分局長陳勇誌致詞表示，退休不僅是人生階段的轉折，更是嶄新的開始。他感謝兩位榮退員警長期奉獻，無論是打擊犯罪或協助民眾，都展現警察的專業與使命。他祝福兩人在退休後能開啟人生新頁，健康順遂、生活自在充實。

在同仁與親友的陪同下，李義朗與蘇佳衍帶著滿滿祝福，正式邁向人生新階段，現場氣氛溫馨而感動。

