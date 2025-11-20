北港分局年度義警增能訓練 56名資深隊員受獎表揚

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣北港警分局20日舉辦114年下半年義勇警察常年訓練，課程內容全面升級，目標在強化義警面對治安、災害與突發狀況時的實務應變能力。此次訓練在分局三樓進行，參訓隊員齊聚一堂，展現高昂士氣。

訓練課程兼具戰略視角與實務需求，包括民防法規介紹、全民國防觀念、國際衝突之民防案例、初級救護、自救技能、CPR與止血帶操作等緊急醫療技術，及防空疏散與交通指揮要領。此外，也加入防災協作中心的組織與執行模式，強化跨單位聯動的觀念，使義警能在災害或緊急事件時迅速投入協助。

北港分局長陳勇誌除出席訓練，也為56位服務年資5年至30年以上的義警人員頒獎，感謝其長期協助分局推動治安維護。他指出，義警隊於媽祖遶境、白沙屯進香等高強度勤務中，經常面對交通壅塞與突發狀況，卻仍堅守崗位、有效維持秩序，是地方治安不可或缺的重要力量。

陳勇誌強調，民防能力的培養需仰賴持續訓練與扎實演練，北港分局將持續強化義警專業技能，使其在災害、戰備或大型活動中具備更強執行力，進而提升社區安全與韌性。他呼籲義警隊員能持續精進，以實務能力與服務精神共同守護在地居民。（照片／北港分局提供）