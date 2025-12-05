北港分局攜水林樂智據點 宣導AI詐騙與家庭安全議題

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣警察局北港分局日前與「中國醫藥大學-水林樂智服務據點」合作，針對社區長輩舉辦防詐騙宣導活動，透過家防官蕭雅芳深入講解最新詐騙模式，協助提升長者辨識能力與安全意識。

北港分局表示，假投資詐騙為近年受害金額最高的案件之一，詐騙者多假冒投資專家或友善網友，誘騙民眾加入投資群組或下載可疑APP。另一類常見手法則為假交友詐騙，詐騙集團利用情感連結取得信任，再以各種理由詐取金錢。隨著AI技術普及，詐騙者更能偽造臉部影像、仿冒聲音，使詐騙手法更具欺騙性。

為降低長者受害風險，警方提醒民眾避免點擊不明連結、不下載陌生APP，也不要輕信「快速致富」的投資話術；如遇到要求匯款、轉帳或索取個人資料的情況，務必立即停下動作並向165專線查證。

除了防詐資訊，本次宣導也涵蓋家庭暴力與性騷擾等重要議題，協助社區長者更全面認識可能遭遇的安全風險，建立求助與通報觀念，使社區安全網絡更加完善。 （照片／北港分局提供）