北港分局蔡勝安獲國家警光獎 反黑肅槍績優受肯定

北港分局偵查佐蔡勝安獲得「114年度國家警光獎甄選個人組反黑肅槍類第五名（優等）」殊榮。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】內政部警政署2日下午舉行「114年國家警光獎頒獎典禮」，表揚全國82組在治安、打擊犯罪與警政服務方面表現卓越的團隊與個人。雲林縣北港分局偵查佐蔡勝安在此次評選中脫穎而出，獲得「114年度國家警光獎甄選個人組反黑肅槍類第五名（優等）」殊榮，由中華民國警察之友總會理事葉力誠親自頒發獎座。

縣警局長黃富村特地前往北港分局，為蔡勝安貼紅榜祝賀，並對其長期投入反黑肅槍工作的努力給予高度肯定。（圖／記者蘇榮泉攝）

為肯定其傑出表現，縣警局長黃富村及縣議員蔡孟真特地前往北港分局，為蔡勝安貼紅榜祝賀，並對其長期投入反黑肅槍工作的努力給予高度肯定。

蔡勝安表示，這項榮耀屬於全體同仁共同努力的成果，感謝長官與各界支持。（圖／記者蘇榮泉攝）

蔡勝安在本年度的反黑肅槍成果斐然，特別是在偵辦水林鄉地下兵工廠案件中表現突出。他與團隊密切合作，成功查獲大量非法槍械與子彈，進而揭露主嫌具鐵工背景並改造槍械的情況。此案的破獲，不僅阻斷非法槍械流通，也展現警方在偵查、溯源與打擊犯罪方面的專業能力與堅定決心。

對於此次獲獎，蔡勝安表示，這項榮耀屬於全體同仁共同努力的成果，感謝長官與各界支持。他強調，未來將持續秉持專業精神，投入偵查工作，全力維護社會治安。

