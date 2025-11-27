北港刺繡展凝聚在地情感 大龍旗成百年文化主軸

▲本次課程以北港飛龍團代表性的「大龍旗」為靈感主軸，此旗於1929年首次亮相，2014年被指定為國家重要古物，是台灣第一件具有陣頭意義的織品文物。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「繡Show笨港學員成果展」27日上午在北港登記所亮相，由文化部文化資產局與北港鎮公所攜手辦理。展出20件作品皆出自北港居民之手，以刺繡捕捉地方產業、家庭記憶與宗教信仰，展現北港文化的深厚底蘊。

▲此次成果展除呈現學員對生活的真情書寫，也象徵北港迎接大龍旗回歸前的一次文化總動員。（記者蘇峯毅攝）

文化資產局局長陳濟民表示，北港飛龍團的大龍旗自1929年問世以來，是北港媽祖遶境最重要的文化象徵之一，目前已被指定為國家重要古物。此件織品使用大量金蔥與傳統刺繡技法，是台灣陣頭文化史上重要里程碑。局方正在規劃為大龍旗百年舉辦展覽，並以跨區聯展的方式擴大推廣，使更多民眾理解其文化價值。

鎮長蕭美文說明，鎮公所全力協助工作坊與展覽，並透過影像記錄保存過程，是為迎接大龍旗回歸北港做準備。她指出，這不僅是文化保存工作，更是地方共同記憶的再塑造，期待未來結合刺繡技藝推廣，讓更多人認識北港文化。

▲「繡Show笨港學員成果展」27日上午在北港登記所亮相，由文化部文化資產局與北港鎮公所攜手辦理。（記者蘇峯毅攝）

開幕式由北港新龍團演出揭幕，延續百年飛龍團的歷史脈絡，象徵傳承精神。本次工作坊特別邀請模範父母家庭與其子女共同加入，從零基礎學起，歷經導師量身設計圖稿、基礎針法訓練到作品完成，學員們常利用休息時間與夜晚加班刺繡，呈現驚人的投入。

本次展品呈現多元生活面貌，包括清潔隊員在遶境後默默付出的身影、工地母親的辛勞、在地攤商與工廠工人的日常，以及長者重現修補龍皮的生命經驗。每件作品都承載深刻的家庭故事，也繡出北港居民對文化的溫柔與堅定。成果展不僅展示刺繡技術，更呈現北港社區文化動力，見證地方故事如何透過一針一線被重新看見。