北港員警急救輕生女脫險 署督察感謝英勇搶救行動

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】警政署為表彰執勤員警關鍵時刻挺身而出的精神，署駐區督察許建基17日專程至北港分局北辰聯合所，對所長洪士哲及警員許立民頒發慰問獎勵金，肯定兩人7月成功救回輕生女子的英勇表現。

事件發生於北港鎮某住宅三樓，當時一名女子因情緒失控站上陽台外緣，身體多次晃動，隨時可能失足墜落。警方抵達後，洪士哲所長第一時間上前與女子談話，耐心安撫，希望降低其情緒波動。然而女子情緒再度失控，突然翻越矮牆，情況急轉直下。

廣告 廣告

眼見女子危在旦夕，洪士哲以迅雷不及掩耳的速度衝上前攔抱，死命拉住女子手臂，並與同在場的警員許立民合力將人救回屋內。整起救援驚險萬分，但最終成功避免憾事發生。

許建基督察表示，兩位員警展現高度專業能力與敏捷反應，面對危急狀況毫不退縮，迅速挽救生命，這份使命感值得肯定。他指出，警察不僅執行治安工作，更在民眾生命最脆弱的時刻伸出援手，令人敬佩。（照片／北港分局提供）