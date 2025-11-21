北港國中揭牌轉型實驗學校 打造三大核心課程迎向未來教育
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣北港國中21日舉行第79週年校慶運動會及「轉型實驗學校揭牌儀式」。雲林縣副縣長謝淑亞、縣政副總顧問吳吳修榮、北港鎮長蕭美文、議員蔡岳儒、議員蔡孟真、議員黃文祥、縣府秘書劉玉霞、雲林縣教育處副處長林慧蓉、北港代表會副主席陳介民、副議長蔡咏锝服務處主任張明連、北港國中校長施協志、家長會長曾國承、北港聖安宮主委蔡明春等貴賓出席，共同見證北港國中在教育轉型上的重要里程碑。
揭牌儀式由北辰國小飛龍隊精彩演出、虎科大無人機空中施放「科技領航」、「自主展能」、「多元永續」布條帶來祝福，本次揭牌象徵北港國中正式邁向更具彈性與創新精神的教育模式，以三大課程主軸推動實驗教育，期待培育能面對未來社會挑戰的新世代人才。學校強調，此轉型不僅是教學理念的調整，更是教育視野全面升級的關鍵一步。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，教育的最大目的，就是協助每一位孩子發現自己的禀賦，讓天賦得以自由發展；而實驗教育正是實現這個理念的最後一哩路。感謝北港國中校長與全體教師願意共同投入這條雖然辛苦但極具意義的道路。面對既有課程的限制，課程轉型需要大量的討論與溝通，但所有努力都是為了孩子，讓他們能夠看見自己、願意栽培自己。她強調，教育的最終目標，是讓孩子肯定自我並能終身學習，這並非易事，但雲林縣已有許多實驗教育學校朝此方向前進，期許北港國中成為推動教育創新的重要力量。
北港國中校長施協志指出，本次參與縣府與教育部的實驗教育審查，是為了讓學校在教育轉型中更早為未來人才做準備。面對台積電進駐嘉義及臺灣科技產業的快速發展，學校必須思考如何及早培育具備關鍵能力的新世代。因此，學校以「科技領航」、「自主學習」與「永續發展」三大課程作為實驗教育的核心，希望透過這三項主軸，培養學生成為科技統籌者、自主學習者與永續實踐者，為未來社會所需人才奠定扎實基礎。
