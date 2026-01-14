北港媽下府城帶來多少商機？ 媽祖經濟學即將揭曉!

節目中心／雲林報導

分靈超過六千間的北港媽祖，香火鼎盛早已聞名全台。不論是北港小過年「迎媽祖」，或是來自各地宮廟回到北港進香、會香，年年都為北港帶來難以估計的龐大人潮與經濟效益，堪稱台灣信仰圈最強引擎之一。

（南都巡歷北港媽下府城 出巡前唱班畫面／寶島神很大提供）

這一次，更重啟百年傳統，北港媽祖親自「下府城」。不只台南在地居民夾道歡迎，還有來自全台各地的信眾湧入府城，只為親眼目睹北港媽的風采，整個台南瞬間成為信仰與人潮匯聚的中心。

（北港朝天宮轎班聖駕蒞臨台南祀典大天后宮／寶島神很大提供）

長達10天的遶境行程，讓府城從早到晚都動起來，香客、陣頭、攤商、旅宿、餐飲全面爆量，形成難得一見的「信仰經濟熱潮」。這不只是一場宗教盛事，更是一場讓整座城市沸騰的巨大商機。

（北港媽祖駐駕台南祀典大天后宮／寶島神很大提供）

北港媽到底為府城帶來了多少驚人的經濟價值？這場百年難得一見的盛會，又如何翻轉整個城市的脈動？記得鎖定 1/14(三)《寶島神很大》，帶你直擊這場信仰與城市共同創造的奇蹟。

