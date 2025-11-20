北港媽到永康 姑婆廟獻媽祖聖像

姑婆廟獻上擅長水墨創作的市府副祕書長徐健麟繪製的「媽祖聖像」恭迎媽祖聖駕來到。 （記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟∕永康報導

「在永康遇見北港媽…」，廿日百餘年來再次南巡的北港媽祖來到了永康姑婆廟，姑婆廟特別獻上擅長水墨創作的市府副祕書長徐健麟繪製的「媽祖聖像」恭迎媽祖聖駕來到，沿途信眾夾道，鑼鼓聲響徹雲天，大家都表達出對媽祖最誠摯的敬意。

北港媽連續兩天來到永康，一路來到蔦松里三老爺宮、三民里保靈宮、鹽洲里禹帝宮、保寧宮，並駐駕在鹽行天后宮，廿日上午即前進尚頂里姑婆廟，姑婆廟則以「媽祖聖像」作為迎駕贈禮。畫者徐健麟還在畫上題詩「乙巳年冬迎聖母，姑婆廟獻香華譜，南台共仰慈光澤，北港朝天佑國土」，並以筆名璽硯落款，用詩畫並陳的方式，為此次跨城信仰交流留下珍貴文化印記。