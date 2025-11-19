北港媽南巡善化警超前部署

善化警在重要路口隨時應變交通安全。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

台南推動優質宗教，善化分局超前部署，十九日在安定區、善化區和新市區執行「北港媽祖南都巡歷」交通維護，全面守護宗教盛事，同時也維護交通安全和順暢。善化分局表示，為確保南巡圓滿，已發對各治安要點規劃安全維護勤務，讓信眾們都能安心參與。

十九日的善化等區街道因媽祖南巡而熱鬧無比，重要路口更可看見善化警指揮交通，順暢車流。善化分局表示，睽違百餘年的雲林北港媽祖「南都巡歷活動」，已於十五日起展開為期十天的南巡，十九日來到了安定區、善化區及新市區，不少民眾也等著媽祖的南巡隊伍來到，因此分局提前召開工作會議，從交通規劃、治安維護至緊急應變，完成一系列的超前布署，讓十九日南巡，讓信眾可以安全又順暢的參與宗教盛典。

善化警維護南巡隊伍交通順暢。（記者張淑娟攝）

十九日南巡隊伍陸續來到安定保安宮、蘇厝真護宮、長興宮、善化慶安宮及新港西福安宮等五處地方信仰中心，為減少對地區的交通衝擊，善化分局先與各區公所進行路線會勘，針對各重要路口設置警力實施交通管制，同時增派警力視現場狀況機動實施交通疏導，以兼顧一般用路人的行車權益，因此十九日的南巡活動，讓交通一路順暢。

善化分局指出，由於各宮廟聚集大量人潮，為避免群眾推擠、糾紛、陣頭衝突等治安問題，特別針對各治安要點和狀況、複雜程度不同，分別規劃安全維護勤務，並嚴正要求各宮廟勿有衝突、鬥毆等滋事行為。而十九日的管制重要路段為善化區中山路與三民路口至中山路與大同路口，以及安定區長興宮前南122線路段。

此外，遶境期間，公車亦配合調整營運路線及取消停靠站，善化分局建議各用路人事前至「大台南公車」網站或 APP 查詢公告，並提早規劃改道路線，以節省行車時間。