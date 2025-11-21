北港媽南巡暖心破例！台南慈母攜腦麻童鑽轎喊感動
彰化縣 / 綜合報導
北港朝天宮媽祖昨(20)日進入台南鬧區，為了避免延遲規定全程都無安排鑽轎底，但卻有暖心的事發生，來自西港的王媽媽推著腦麻的7歲兒子等候參拜時，轎班破例讓他們鑽轎底，讓王媽媽非常感動，因為她不是第一次追媽祖，但因為推孩子祈福不方便，從來沒奢求可以鑽轎，沒想到獲得應允，讓她又驚又喜。
穿著藍衣服的媽媽，緊牽罹患腦麻的7歲兒子手，等待北港媽鑾轎到來，現場人員說：「好來，好，來，過鑾轎。」為了眼前這對母子，鑾轎停了下來，轎班抬高神轎留出通道，媽媽推著孩子穿過轎底，這一刻又驚又喜，她牢牢記在心裡。
攜子鑽轎底媽媽說：「都一直還是很感動的，因為我覺得，我們不是被放棄的那一群，，對。」王媽媽來自台南西港，為了照顧兒子，全職陪伴復健，她不是第一次追媽祖，但從沒有鑽過轎。攜子鑽轎底媽媽說：「過去幾年我也有帶著他，可能去追白沙屯媽祖啊，也有去其他的地方拜拜，但因為我們從來沒有想過說要鑽轎腳，因為真的就不方便，我們也不想要造成廟方或其他人員的困擾，昨(20)日這樣子，我們真的很感動。」
北港朝天宮媽祖，昨(20)日進入台南鬧區，為了避免延遲，本來全程無安排鑽轎底，但媽祖一再破例，等鑾轎小球員說：「媽祖，媽祖，我愛您。」一整排穿著球衣的小朋友，對媽祖示愛看到這一幕，現場也加碼開放小球員，還有嬰幼兒能鑽轎。
現場人員說：「小朋友，小朋友，真的是小朋友而已，加油，加油。」媽祖遶境，一路上積累許多善意與祝福，讓努力生活的每個人，得到屬於自己的力量。
