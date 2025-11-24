北港媽南都巡歷圓滿落幕 市府感謝各界攜手守護信仰盛典

北港媽南都巡歷圓滿劃下句點，感謝各界攜手守護信仰盛典。

（民政局提供）

記者林雪娟∕台南報導

北港媽祖南都巡歷二十四日返抵雲林縣北港朝天宮，為活動劃下完美句點。民政局感謝各部門配合和民眾熱情，各參與宮廟也發揮自律，確保環境整潔，讓外地香客深刻感受到台南熱情與友善，攜手守護信仰盛典，市府也期盼媽祖慈悲庇佑，為台南市帶來更多平安、健康與好運。

北港媽十六日從鹽水區進入台南，從鹽水、新營、下營，再到麻豆、佳里、西港、安定、善化、新市、永康、北、中西、安平，最後再沿著海線的安南、七股、將軍及北門北上，二十三日離開台南至嘉義，每一站都受到市民熱情迎接，展現台南市作為「眾神之都」的信仰力量。

民政局長姜淋煌指出，此次北港媽祖巡經台南範圍廣大，活甕前邀集各單位召開多次協調會，此次成果，也將作為未來宗教大型活動協調參考基礎。而活動期間因民眾接駕熱情，使行程有所延誤，或因兩地儀式習慣不同引起熱議，然台南民眾熱情、虔誠與全力活動投入的宮廟夥伴與志工，共同完成這場信仰與文化盛事。北港朝天宮董事長蔡咏鍀也盛讚，台南熱起來，不是天氣，是人情。