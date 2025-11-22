北港媽南都巡歷 平行過廟惹議
記者陳俊文∕台南報導
北港媽祖南下「巡歷」，很多府城宮廟界對「名稱」已很有意見，加上祂的轎子不依府城傳統的「三進三退」進行，而是以北港舊例的「平行過廟」方式，再勞煩廟方執事移位趨前參拜，引來府城宮廟界議論紛紛，有人認為應該入境隨俗，不依府城舊例「乾脆不要來」或是「我們也不過去拜」; 也有人緩頰，百年舊制好不容易恢復，何妨主隨客便？
台南宮廟界本有很多傳統和「眉角」，此次重啟香路用的名稱「巡歷」，就有一堆老一輩的很有意見，他們認為應該叫「謁祖」才對。
批評最多的是神轎進廟參拜方式，不採用台南傳統的「三進三退」，而是有一種「路過」的感覺，神轎沒直直入廟向神案上的神明參拜，而是和神明成平行的角度，還要廟方執事走到神轎前參拜，連和該廟交陪的宮廟都如此，很多人在網路撻伐，認為有失禮數。有人說，北港有北港的禮俗，府城有府城的「眉角」，眾神平等，沒有誰神比較大，祂不過來拜，我們也不用過去拜。
還有人說，難怪路關都不排天壇和開基王皇宮兩家天公廟，因為神轎至此兩廟，不但要進入拜，還要下跪拜。
幾家廟見北港媽祖神轎不依府城「三進三退」禮俗，原先安排主委接轎，後來都改成委員，有的廟乾脆叫廟公接轎，有點像是在無言的抗議。
但也有態度較平和的民眾認為，北港神轎只前進不後退既是當地的習俗，而且有幾家熟稔的宮廟早就和道這種習俗，所以也不必太為難，反正主隨客便，大家隨興一點，反而可讓活動更完美。除此之外，在交通繁忙路段，神轎要三進三退還要「後馬走頭」，對交通十足妨礙，這兩天台南市己夠難開車了，改成不要三進三退也沒什麼不好。
其他人也在看
鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場
財經中心／楊思敏、葉為襄、戴亞倫、賴文軒 台北報導台灣是全球AI中心，動向各界都矚目！鴻海集團科技日今天（21）重磅登場，堪稱史上規模最大，董事長劉揚偉開場時，更驚喜與創辦人郭台銘同台，一頭白髮的郭台銘一亮相，就吸引外界目光，引人關注的還有，輝達執行長黃仁勳的兒子，黃勝斌也親自到場，鴻海把握機會大秀AI肌肉。鴻海集團創辦人郭台銘vs.董事長劉揚偉：「我們特別的重量級嘉賓，創辦人Terry。」好久沒在鏡頭前亮相的鴻海集團創辦人郭台銘，頂著一頭白髮出席"鴻海科技日"，但他一席筆挺西裝，神采奕奕。劉揚偉在台上對郭台銘母親郭初永真逝世，致上最深切哀悼，兩人睽違兩年，再度合體，科技日現場，國際科技集團紛紛派人出席，相當重視。鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場。(圖/鴻海提供)出席盛會的，還有輝達執行長黃仁勳兒子黃勝斌，也是輝達負責研發機器人的產品經理，輝達團隊們齊聚一堂，鴻海集團宣布全力衝刺AI領域。鴻海集團董事長劉揚偉：「想像一下明年有1000個機櫃，每個機櫃裡大概都有超過72顆GPU，從我們的合作夥伴，NVIDIA的角度來看，他們當然很樂見這件事，因為GPU用得越多，他們的商機就越大。」劉揚偉不忘在演講中提到，訂單可能滿滿滿，早上才宣布和美國科技巨頭，OpenAI合作，執行長奧特曼，特別錄影加持，科技日三大亮點，包含GB200今年出貨約9500櫃，預告推出"首款台灣製雙足人形機器人"也將亮相新款電動車MOdelA，還把北美版ModelC，和另一款電動車ModelB通通搬到科技日現場，給大家試乘。鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場。(圖/鴻海提供)今年科技日，為期兩天，預估一萬人報名，鴻海不只在全球算力戰場卡位，也將帶領台灣科技業繼續往前邁進。原文出處：鴻海科技日AI三巨頭照過來！ 劉揚偉、郭台銘等大咖出席...還有「他」抵台！ 更多民視新聞報導莊正賢:輝達未來四季獲利估算 目前本益比不到30倍郭台銘「一頭白髮」現身！「真實精神狀態」首度曝光鴻海大舉投資AI 劉揚偉預言中國電車產業恐加速整併民視財經網影音 ・ 1 天前
北港媽祖南巡唯一破例！腦麻兒獲准鑽轎 母親跪地哭泣
北港朝天宮媽祖神轎昨（20日）進入台南府城鬧區時，雖因事先規定全程不允許鑽轎，卻為一名罹患腦麻的孩童破例，孩童母親見狀也當場感動落淚。中天新聞網 ・ 1 天前
北港媽抵河樂廣場 黃偉哲接駕祈福
記者陳治交∕台南報導 「北港媽南都巡歷」進入第八天行程，二十二日抵達台南市知名地標河…中華日報 ・ 16 小時前
暌違一世紀的相會 北港正三媽與鎮南媽府城重聚
記者陳治交／台南報導 雲林北港朝天宮正三媽、祀典大天后宮鎮南媽睽違一０九年再相聚。祀…中華日報 ・ 1 天前
慈母推7歲腦麻兒淚求保佑！北港黑面三媽「破例給鑽轎」 感人畫面曝光
北港朝天宮黑面三媽南巡，昨（20）日進入台南府城鬧區繞境，原本不提供信徒鑽轎，但是一名母親推著推車，上面載著7月的腦麻患者王小弟，在前往市區復健的途中偶遇黑面三媽，兩人被朝天宮的董事發現後，就受邀鑽轎，成為當天破例鑽轎的人。鏡報 ・ 1 天前
「黑面三媽」睽違109年聖駕台南 上千民眾夾道感動落淚
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」，今(21)日依循古禮遶境市區達第七天，值互傳媒 ・ 1 天前
睽違109年！ 北港媽首度南巡破例讓腦麻兒鑽轎
北港朝天宮的「黑面三媽」睽違109年，南下出巡，首度進入台南鬧區，為了避免影響交通，一度不開放信眾鑽轎，但北港媽這回特地破例，讓7歲的腦麻兒鑽轎，讓媽媽當場感動落淚，直呼終於被看見了。TVBS新聞網 ・ 1 天前
G20南非峰會：特朗普習近平缺席，梅爾茨挑大梁？
特朗普和習近平均缺席G20南非峰會，普京因被指控戰爭罪不能到場，梅爾茨仍有信心推動多邊主義。歐洲理事會主席科斯塔還在會上召集多國領導人就結束烏克蘭戰爭舉行危機磋商。德國之聲 ・ 16 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前