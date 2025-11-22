北港媽南都巡歷 平行過廟惹議

北港媽神轎即使到交陪境宮廟仍採平行過廟的北港習俗，廟方眾執事得移位趨前參拜，引來網路眾多的批評聲浪。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北港媽祖南下「巡歷」，很多府城宮廟界對「名稱」已很有意見，加上祂的轎子不依府城傳統的「三進三退」進行，而是以北港舊例的「平行過廟」方式，再勞煩廟方執事移位趨前參拜，引來府城宮廟界議論紛紛，有人認為應該入境隨俗，不依府城舊例「乾脆不要來」或是「我們也不過去拜」; 也有人緩頰，百年舊制好不容易恢復，何妨主隨客便？

府城舊例:到天公廟神轎還要以跪姿參拜，北港媽豈不崩潰?（記者陳俊文攝）

台南宮廟界本有很多傳統和「眉角」，此次重啟香路用的名稱「巡歷」，就有一堆老一輩的很有意見，他們認為應該叫「謁祖」才對。

廣告 廣告

批評最多的是神轎進廟參拜方式，不採用台南傳統的「三進三退」，而是有一種「路過」的感覺，神轎沒直直入廟向神案上的神明參拜，而是和神明成平行的角度，還要廟方執事走到神轎前參拜，連和該廟交陪的宮廟都如此，很多人在網路撻伐，認為有失禮數。有人說，北港有北港的禮俗，府城有府城的「眉角」，眾神平等，沒有誰神比較大，祂不過來拜，我們也不用過去拜。

府城人以十分熱情迎接北港三媽巡歷，很多人車內都放置神案，見媽祖來就可就地取材參拜。（記者陳俊文攝）

還有人說，難怪路關都不排天壇和開基王皇宮兩家天公廟，因為神轎至此兩廟，不但要進入拜，還要下跪拜。

幾家廟見北港媽祖神轎不依府城「三進三退」禮俗，原先安排主委接轎，後來都改成委員，有的廟乾脆叫廟公接轎，有點像是在無言的抗議。

但也有態度較平和的民眾認為，北港神轎只前進不後退既是當地的習俗，而且有幾家熟稔的宮廟早就和道這種習俗，所以也不必太為難，反正主隨客便，大家隨興一點，反而可讓活動更完美。除此之外，在交通繁忙路段，神轎要三進三退還要「後馬走頭」，對交通十足妨礙，這兩天台南市己夠難開車了，改成不要三進三退也沒什麼不好。