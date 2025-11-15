北港媽南都巡歷 重啟府城香路

北港朝天宮「南都巡歷」追本溯源，郊商互助促成佳話，香路重啟，除宗教盛事，也串起兩地情誼。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台灣媽祖信仰重鎮雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」活動，循古禮南下台南府城遶境。對台南而言，除了是宗教盛事，這條「香路」更重新串聯起北港與台南間，沉寂逾百年歷史情誼重要時刻。

文化局表示，「南都巡歷」源起，可追溯至清領時期，這項舊俗是府城郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖前來，為其生意貿易祈福納祥。這條香路不僅是信仰交流，也是當年「台南郊」與「北港郊」間相互合作，形成重要經濟命脈。

據台灣兵備道徐宗幹的《斯未信齋雜錄》記載，最遲在咸豐初年（約一八五０年代），北港媽「落府」習俗已成形。文獻中「焚香迎送者，日千萬計」，點出當年動員與盛況，也彰顯「迎媽祖」高規模。

昔時北港媽祖至府城巡歷路線，沿著清代府城往諸羅縣「北路」官道而行，串聯鹽水護庇宮、茅港尾天后宮、麻豆護濟宮等舊時香火鼎盛的大台南地區媽祖廟。

文化局指出，這項信仰網絡以府城為中心，除促進區域廟宇間友好交誼，更體現南台灣信仰中心祀典大天后宮崇高地位。據《臺灣日日新報》記載，當年北港媽祖來郡進香後，之後「月津媽祖」也會循路入府至大天后宮，對整區交誼具強大帶動作用。

這項百年舊俗曾一度中斷，然兩地信徒努力找回歷史連結。民國一百年，北港朝天宮與台南大天后宮協議，正名以「南都巡歷」為活動主軸，重建歷史香路。

此次巡歷由最具歷史意義「黑面三媽」聖駕擔任主巡，這是自一九一六年後，暌違超過一世紀歷史性重現。文化局表示，媽祖庇佑將從老城區延伸至整個大台南市十七區，以「巡歷山海」方式，完整活化古都香路在現代意義。這段結合郊商貿易和官道網絡歷史，是台南最珍貴文化根基，除喚起記憶，也希望傳承長久緣分。