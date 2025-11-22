北港媽抵河樂廣場 黃偉哲接駕祈福
記者陳治交∕台南報導
「北港媽南都巡歷」進入第八天行程，二十二日抵達台南市知名地標河樂廣場，市長黃偉哲率市府團隊於環河街接駕，代表市民向天上聖母虔敬行禮，祈願台南風調雨順、百業興旺、民眾平安健康。
黃偉哲表示，河樂廣場湧入大批人潮，展現「媽祖到哪裡、信眾就跟到哪裡」的盛大景象。河樂廣場是賴清德總統在台南市長任內規劃，之後再由黃偉哲率領市政團隊完成的重要城市地標，在此迎接北港媽，不僅展現台南古都深厚的文化脈絡，也象徵城市於歷史傳承與現代發展間的和諧共融。
黃偉哲提到，台南先後面對震災、丹娜絲風災及水患，特別感念北港媽回程將到訪受災最嚴重的北門區，為地方帶來安定與力量。他代表市民向天上聖母虔敬行禮，祈願此次南都巡歷順利圓滿，庇佑台南市國泰民安、百業昌盛。
北港媽沿台南運河前往安平開台天后宮辦理祀宴，晚上駐蹕四草大眾廟。本次巡歷期間，民政局與區公所共同組成廟會遶境聯合稽查小組，全程為活動安全把關，各地宮廟亦積極配合，展現台南在宗教文化與地方行政間的良好協力。
