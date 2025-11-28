北港媽明北市萬華遶境蔣萬安接駕 警方沿途交管

「2025青山王文化季 北港媽祖北上贊境遶境活動」預定於明（29）日舉行，並由臺北市市長蔣萬安親自至萬華火車站接駕北港朝天宮糖郊媽，轄區萬華分局將於沿途進行交管。

青山王文化季接駕北港媽祖遶境路線圖。（圖／翻攝畫面）

警方為維護周邊車流順暢與遶境隊伍之交通秩序，將分時段規劃局部交通管制及車輛改道動線，請用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。

警方指出，遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序。

廣告 廣告

警方表示，遶境活動交管最新狀況將透過警廣及臺北電臺插播，請駕駛人注意收聽提前改道行駛，並呼籲參與活動民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運龍山寺站、西門站前往，駕車行經活動區域範圍，請配合勤務人員指揮疏導，共同維護交通安全。

交通管制措施如下：

(一)10時起至14時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.康定路(艋舺大道至和平西路)，彈性管制北往南車道，並調撥南往北一車道；視狀況擴大管制南北雙向車道。

2.「康定路、艋舺大道口」時段性彈性管制車輛往北，建議改道西園路、和平西路。

3.「康定路、和平西路口」時段性彈性管制車輛往南，建議改道西園路或和平西路。

(二)11時起至13時止及16時起至19時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

2.「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

3.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，建議車輛改道長沙街往東，西園路往北。

4.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

(三)13時起至18時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

2. 「西園路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

(四)實施彈性交通管制範圍：和平西路三段、雙園街、艋舺大道(均含)以北，環河南路一段、環河南路二段、桂林路246巷(均含)以東，康定路、西園路二段(均含)以西，貴陽街二段(含)以南。

延伸閱讀

蔣萬安批賴清德喊「2027武統台灣」又改口：重大國安議題拿來操作？

北市深夜發生火警 蔣萬安召開跨局處會議：確保市民安全

吳怡農出招公布民調！謝寒冰：蔣萬安「安了」