北港媽祖北上贊境青山王 今10時起萬華火車站周邊交通管制

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025青山王文化季 北港媽祖北上贊境遶境活動」，將於今(29)日上午10時起舉行，台北市長蔣萬安親自至萬華火車站接駕北港朝天宮糖郊媽，轄區萬華分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍交通秩序，將分時段規劃局部交通管制及車輛改道動線。

北市警華分局表示，各項交通疏導管制措施為：

(一)10時起至14時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.康定路(艋舺大道至和平西路)，彈性管制北往南車道，並調撥南往北一車道；視狀況擴大管制南北雙向車道。

2.「康定路、艋舺大道口」時段性彈性管制車輛往北，建議改道西園路、和平西路。

3.「康定路、和平西路口」時段性彈性管制車輛往南，建議改道西園路或和平西路。

(二)11時起至13時止及16時起至19時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

2.「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

3.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，建議車輛改道長沙街往東，西園路往北。

4.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

(三)13時起至18時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

2. 「西園路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

(四)實施彈性交通管制範圍：和平西路三段、雙園街、艋舺大道(均含)以北，環河南路一段、環河南路二段、桂林路246巷(均含)以東，康定路、西園路二段(均含)以西，貴陽街二段(含)以南。

警方表示，參與活動之民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運(龍山寺站、西門站)前往；駕車行經活動區域範圍(萬華區)，請配合勤務人員之指揮疏導，共同維護交通安全秩序與順暢。

遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電台及台北電台插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人注意收聽，提前改道行駛，以利行車順暢。

