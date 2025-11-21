北港媽祖南巡唯一破例！腦麻兒獲准鑽轎 母親跪地哭泣

北港朝天宮媽祖神轎昨（20日）進入台南府城鬧區時，雖因事先規定全程不允許鑽轎，卻為一名罹患腦麻的孩童破例，孩童母親見狀也當場感動落淚。

北港朝天宮媽祖神轎昨（20日）進入台南府城鬧區時，特別為一名罹患腦麻的孩童破例，讓母子能鑽轎。（圖／北港朝天宮攝影組提供）

根據《中時新聞網》報導，來自西港的王姓男童與母親在中西區善德堂附近等候參拜時，被朝天宮董事發現並特准鑽轎，該名全職媽媽感動落淚，成為當天唯一獲准鑽轎的民眾。七歲的王姓男童因出生時腦出血，罹患極重度腦麻，無法與人正常互動。為了照顧兒子，王媽媽放棄原本經營的超商事業，將店面盤讓，全心投入照顧孩子的工作。她的丈夫從事車床工作，家庭生計主要靠丈夫支撐，而她則專心陪伴兒子。

王媽媽每天需從西港帶著兒子到台南市區進行復健治療。雖然孩子的病情並未明顯好轉，但王媽媽始終沒有放棄，堅持每日往返西港與台南北區之間，持續為孩子尋求復健治療的機會。

報導指出，身為北港人的王媽媽，對媽祖信仰有著深厚的情感連結。嫁到台南後，她曾嘗試追隨白沙屯媽祖遶境，但因需推著腦麻兒的推車行動不便，無法跟上被信眾稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖神轎，至今從未有機會鑽轎祈福。

北港媽南巡期間曾於18日駐駕西港慶安宮，王媽媽原本想帶兒子前往參拜，但是因為晚上天氣轉涼，怕孩子冷到而沒有去。20日，北港媽神轎進入府城市區，王媽媽上午帶著兒子到北區進行例行復健。當他們完成復健走出診所時，剛好發現媽祖陣頭隊伍接近，於是母親扶著兒子的推車，在路口靜候參拜。此時，一名朝天宮董事從遠處注意到王媽媽推著特殊推車，車上還有被衣物包裹緊密的小男孩。這位董事主動上前對王媽媽說：「到前面等，讓你們鑽轎。」王媽媽聽聞不敢置信，直呼：「真的嗎？」後來神轎被轎班人員抬高，讓母子一同穿過轎底，成為當天唯一獲准破例鑽轎的民眾。

王媽媽在鑽轎時感動落淚，母子鑽轎後，神轎隨即恢復正常高度，未再允許其他民眾鑽轎，繼續依原定路線前進。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

