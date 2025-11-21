北港媽祖南巡抵安平 南警四分局啟動強化交管

一年一度的重要宗教盛典「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」預計於本週末午後行經安平開台天后宮。此項活動睽違百年重現北港媽祖與台南天后宮會香，不僅凝聚民間信仰能量，更吸引大量香客隨行。為因應預期將爆增的人潮與車潮，臺南市警察局第四分局已提前部署，包括義交、義警與民防協勤民力通通上線，於安平舊部落周邊展開全面交通疏導與機動管制。

圖說：因應北港媽祖南湧現大批人潮， 南警分局啟動強化交管(圖片來源/ 四分局提供)

由於安平地區道路多為舊部落巷道，路幅較狹窄，加上歷史街區觀光人潮本就熱絡，第四分局指出，為避免遶境隊伍與車流交織擁堵，將自11月22日下午 1時起，在中華西路往安平方向、安平路口至開台天后宮沿線加強交管，並依現場情況彈性調整車輛進入舊部落的限制。警方表示，活動期間將以「人車分流」為主軸，確保媽祖遶境行程順利，也讓信眾在安全環境中參拜。

為減少前往安平的駕駛人受阻，警方也公布替代動線，建議民眾提前改道：動線一：民權路 → 安北路 → 進入安平；動線二：安億橋 → 運河路 → 水景橋 → 安平。同時也提醒駕駛者多利用民權路四段、運河路、安億路周邊停車場停放車輛，避免強行進入舊部落狹窄巷道造成壅塞。

第四分局分局長曹儒林強調，媽祖南巡是許多民眾重視的文化活動，警方責無旁貸將全力維護秩序。他呼籲用路人提前掌握交通資訊、避開管制區域。行經遶境隊伍附近務必減速慢行，並聽從現場員警與協勤民力指揮，以維護所有民眾的安全。至於隨香信眾方面，警方提醒應盡量靠邊通行、勿突然穿越車道，以免發生意外。也建議隨身背包務必拉上拉鍊、避免掛於身後，以防物品遺失或遭竊。在媽祖庇佑下，希望每位參與者都能平安往返、活動順利圓滿。

