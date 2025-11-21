北港媽祖南巡破例允7歲腦麻兒鑽轎底 慈母淚謝被看見

王媽媽20日傍晚推著腦麻兒子鑽入北港媽神轎底。（圖／讀者提供）

北港朝天宮媽祖20日進入府城鬧區，為趕路事先規定全程無鑽轎活動，來自西港的王媽媽帶著腦麻兒到市區作復健，在中西區碰巧遇上神轎陣頭，站在路邊等候參拜的母子，被朝天宮董事發現，只叫母子2人鑽轎，驚喜的王母低頭哭著推著兒子的推車鑽過轎底。20日破例後， 21日有母親抱著腦麻兒、小兒麻痺癱瘓坐著輪椅的民眾前來，北港媽乾脆打破規定開放民眾鑽轎。

王媽媽20日傍晚在中西區善德堂推著腦麻兒的推車，在路邊等候北港媽神轎經過，還舉起兒子的手拜拜。（圖／讀者提供）

7歲的王小弟出生時因腦出血，不幸成了極重度的腦麻兒，無法與人互動，王母原經營超商，丈夫作車床工作，她為全心照顧兒子，選擇將店盤讓，在家當全職媽媽。

廣告 廣告

王小弟的病卻沒好轉，正常小孩會的，他都不會，王母沒有放棄，每天帶著小兒子，從西港到北區做復健。

王媽媽是北港人，媽祖本為自己的信仰寄託，嫁到台南後，也曾追過白沙屯媽祖，但她總是推車帶著腦麻兒行動不便，追不上「粉紅超跑」，至今從未鑽過轎底。

北港媽南巡18日曾駐駕在西港慶安宮，她原想帶兒子去參拜，因當晚天氣變冷，擔心孩子感冒，猶豫下作罷。

北港媽神轎20日進入府城鬧區，王母上午帶兒子到北區做復健，剛好碰上陣頭隊伍，等孩子完成復健，母子走出門口，發現陣頭剛好接近，於是母親扶著推車上兒子的雙手，在路口朝神轎參拜。

王媽媽20日在中西區西門路推著推車，與腦麻兒一起穿過北港媽神轎底。（圖／北港朝天宮攝影組提供）

1名廟方董事從遠處一眼望見王母推著特殊推車，上面還有衣服包裹緊密的小男孩，上前對她說，「到前面等，讓你們鑽轎」，王母滿臉驚喜驚呼「真的嗎？」，隨即神轎果然被轎班人員抬高，讓母子一起穿過轎底，成為當天神轎罕見破例的民眾。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看

才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？