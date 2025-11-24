北港媽祖南都巡歷圓滿順利 市府感謝宮廟、市民攜手守護信仰盛典

▲北港媽祖南都巡歷在11月23日晚間鑾轎抵達台南將軍區漚汪文衡殿。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】北港朝天宮天上聖母於11月23日（星期日）循海線地區的安南、七股、將軍、北門北上離開臺南進入嘉義，預計今（24日）返抵雲林縣北港朝天宮，為本次活動畫下圓滿的句號。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀在台南將軍區漚汪文衡殿前恭迎北港媽祖鑾轎。(記者劉秋菊攝影)

北港媽祖聖駕自11月16日從鹽水區進入臺南以來，沿途受到市民熱情迎接，從鹽水、新營、下營，再到麻豆、佳里、西港、安定、善化、新市，接著進入人車熱鬧的永康、北、中西、安平，最後再沿著海線的安南、七股、將軍及北門北上，每一站都有豐富而多層次的信仰網絡，充分展現臺南市作為「眾神之都」的信仰力量。

市長黃偉哲表示，感謝本次南都巡歷的工作同仁、宮廟夥伴與市民朋友無私、熱情的投入，充分展現城市治理的深厚能量，讓臺南市的宗教優質化不斷向前邁進，也讓別具意義的南都巡歷在市民、宮廟共同守護下，圓滿完成。

▲將軍區漚汪文衡殿主任委員黃啓銘與立委陳亭妃及立委賴惠員在文衡殿前合影。(記者劉秋菊攝影)

民政局長姜淋煌指出，這次北港媽祖巡經臺南範圍廣大，為確保期間的各項秩序安全，民政局自活動前即邀集相關局處、區公所、宮廟召開多次協調會，務求過程一切順利、平安圓滿。這些共同合作的成果，後續也將作為未來宗教大型活動協調的參考基礎。

期間因民眾接駕熱情使行程有所延誤，也或許因為兩地儀式習慣不同引起熱議，然而臺南民眾的熱情、虔誠與全力活動投入的宮廟夥伴與志工，共同完成這場信仰與文化盛事。北港朝天宮董事長蔡咏鍀也盛讚：「媽祖一下府城，整個台南都熱起來了。不是天氣，是人情。」

北港媽祖南都巡歷在臺南八天行程告一段落，感謝市民朋友在活動期間的體諒、配合與協助，各參與宮廟也發揮自律確保環境整潔，讓外地香客深刻感受到臺南的熱情與友善。市府期盼媽祖的慈悲庇佑能為臺南市帶來更多平安、健康與好運，也期待與市民朋友共同守護這座充滿故事與生命力的城市。