北港媽祖南都巡歷抵河樂廣場 南市長黃偉哲接駕祈福

▲「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」今（22）日抵達台南市知名地標河樂廣場，台南市長黃偉哲率市府團隊於環河街接駕。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】年度宗教盛事「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」進入第八天行程，今（22）日媽祖聖駕抵達台南市知名地標河樂廣場。台南市長黃偉哲率市府團隊於環河街接駕，代表全體市民向天上聖母虔敬行禮，祈願台南風調雨順、百業興旺、民眾平安健康。

黃偉哲表示，今日接駕現場湧入大批民眾，展現「媽祖到哪裡、信眾就跟到哪裡」的盛大景象。他指出，河樂廣場是賴清德總統任內規劃、之後再由他率領市政團隊完成的重要城市地標，在此迎接北港媽祖，不僅展現台南古都深厚的文化脈絡，也象徵城市於歷史傳承與現代發展間的和諧共融。

廣告 廣告

黃偉哲提到，今年台南先後面對震災、丹娜絲風災及後續水患，特別感念媽祖回程將到訪受災最重的大北門區，為地方帶來安定與力量。他並代表市民向媽祖致上敬意與感恩，祈願此次南都巡歷順利圓滿，庇佑台南市國泰民安、百業昌盛。

民政局表示，本次巡歷期間，民政局與各機關、區公所共同組成廟會遶境聯合稽查小組，全程把關活動安全，各地宮廟亦積極配合，展現台南在宗教文化與地方行政間的良好協力。

媽祖聖駕於河樂廣場環河街短暫停駕後，將沿安平運河前往安平區開台天后宮辦理祀宴，今晚則駐駕於安南區四草大眾廟。市府邀請市民沿途迎駕，以虔誠之心共同參與這項具有文化意涵的活動；並提醒注意交通引導、提前規劃路線、相互禮讓，共同維護遶境安全。



▲媽祖聖駕府城，庇佑國泰民安、百業昌盛。