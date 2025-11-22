北港媽祖南都巡歷抵達臺南河樂廣場 市長黃偉哲率市府團隊接駕祈願百業興旺

北港媽祖南都巡歷抵達臺南河樂廣場，市長黃偉哲率市府團隊接駕，祈願風調雨順、百業興旺。（記者李嘉祥攝）

年度宗教盛事「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」進入第8天，媽祖聖駕22日抵達臺南市知名地標河樂廣場，市長黃偉哲率市府團隊於環河街接駕，代表市民向天上聖母虔敬行禮，祈願臺南風調雨順、百業興旺、民眾平安健康，為今年南都巡歷留下重要足跡。

媽祖聖駕接駕現場湧入大批民眾，展現「媽祖到哪裡、信眾就跟到哪裡」盛況。媽祖聖駕於河樂廣場環河街短暫停駕後，沿安平運河前往安平區開台天后宮辦理祀宴，今晚駐駕於安南區四草大眾廟，沿途擠滿迎駕市民，人潮聚集，以虔誠之心參與此項具有文化意涵的活動，現場秩序良好。

黃偉哲市長表示，河樂廣場是於賴清德總統任內規劃，他上任後率領市政團隊接力完成的重要城市地標，在此迎接北港媽祖，不僅展現臺南古都深厚的文化脈絡，也象徵城市於歷史傳承與現代發展間的和諧共融。黃偉哲市長也提及今年臺南先後面對震災、丹娜絲風災及後續水患，特別感念媽祖回程將到訪受災最重的大北門區，為地方帶來安定與力量，他也代表市民向媽祖致敬意與感恩，祈願此次南都巡歷順利圓滿，庇佑臺南國泰民安、百業昌盛。

民政局長姜淋煌指出，為讓媽祖南巡順利，巡歷期間民政局與各機關、區公所共同組成廟會遶境聯合稽查小組，全程把關活動安全，各地宮廟亦積極配合，展現台南在宗教文化與地方行政間的良好協力；也提醒適逢週末，市區有大量人流與車流，警局於多處路段實施滾動式交通管制，加強河樂廣場周邊及市區主要路口的疏導，呼籲民眾注意交通引導、遵從現場指揮，共同維護交通與遶竟公共安全。