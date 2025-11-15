北港媽祖南都巡歷遶境活動 請用路人多注意路況 提早改道

▲民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段。

本月16日至23日將有為期8天的「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，遶境路線將由鹽水區開始陸續行經本市多個行政區，臺南市政府交通局請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局表示，「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」自16日進入本市鹽水區，陸續至新營區、下營區、麻豆區、七股區、佳里區、西港區、安定區、善化區、新市區、永康區等，於20日至23日在北區、中西區、安平區、安南區及將軍區、北門區等。預計遶境隊伍將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，請民眾可預先改道中華西路（台17線）、健康路、中華東路、中華南路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

廣告 廣告

遶境期間本市公車配合調整營運路線及取消停靠站位，16日影響鹽水與新營區、17日下營與麻豆區、18日麻豆、佳里、西港區、19日安定、善化、新市、永康區，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。

本週末尚有多項活動舉行，水交社園區周邊舉辦「南區社造派對X永康社大成果展19th 你懂! 歲末有愛」及「野餐我PET你 滾草皮音樂祭」兩場活動，南區水交社一街、興中街63巷將禁止通行，請行經該地區車輛預先規劃替代路線，避開管制路段。安平區「讓愛無限 與您童在公益園遊會」將封閉南島路（中華西路二段至東南榕大道），請依現場引導牌面及人員改道。

交通局局長王銘德表示，交通局將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對本市其他重要路段進行車流量監控，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

局長王銘德提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。