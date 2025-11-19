「北港媽祖南都巡歷」邁入高峰 臺南市政府準備完成迎接媽祖聖駕

北港媽祖聖駕自11月15日上午從雲林縣北港朝天宮啟駕、11月16日自鹽水區入境臺南市後，已在溪北地區掀起一股信仰浪潮。「黑面三媽」聖駕所到之處，信眾無不夾道歡迎，展現臺南市作為宗教重鎮的熱情。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 百年盛事、眾所期盼的「北港媽祖南都巡歷」活動將於11月20日迎來高峰。當日上午，北港朝天宮「黑面三媽」聖駕將自北區開始巡歷臺南市區，預計吸引上萬人潮沿途參拜，為這樁本年度最重要的宗教慶典再次掀起信仰高潮。

臺南市長黃偉哲表示，北港媽祖聖駕自11月15日上午從雲林縣北港朝天宮啟駕、11月16日自鹽水區入境臺南市後，已在溪北地區掀起一股信仰浪潮。「黑面三媽」聖駕所到之處，信眾無不夾道歡迎，展現臺南市作為宗教重鎮的熱情。緊接而來的11月20日，聖駕將從北區進入市區展開為期三天（至22日）的巡歷，沿途行經人車更為密集的中西區、北區及安平區，市政府高度重視，先前透過多場次的跨區協調會完成各項交通疏導、環保清潔與秩序維護等規劃工作。

黃偉哲進一步表示，市府已完成跨局處協調，針對交通疏導、環保清潔與秩序維護等周延規劃，尤其交通管制及疏導計畫，就主要幹道及重要節點實施階段性彈性交通管制，並加強機動警力部署，相關公車班次也將彈性調整，再請市民朋友多加注意，敬請用路人提早改道並留意交通管制資訊。市府也將持續督促主辦單位備妥清潔人力，確保市容環境整潔。

民政局長姜淋煌表示，各區公所已成立跨機關聯合稽查小組，隨時因應突發狀況，確保活動平安順利；並呼籲參與宮廟及相關單位自律遵循規範，勿有違規燃放爆竹煙火、妨害交通或造成環境污染等情事，經查證屬實將依法告發裁處。信眾表達虔敬之際，亦請落實「少香、減炮、優質、環保」，攜手展現臺南市優質宗教文化。

臺南市為眾神之都，本次遶境即將迎來高峰，市政府將全力支持這場年度宗教盛會，與市民朋友一起為城市注入滿滿的福氣與活力，共同成就一場優質且安全的宗教文化饗宴。

