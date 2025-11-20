北港媽祖南都巡第5天 進入台南市區居民反應兩極

台南市副市長葉澤山（綠外套鞠躬者）20日上午在北區北辰橋頭接駕北港媽神轎。（程炳璋攝）

北港朝天宮媽祖南都巡歷第5天進入府城鬧區，居民對廟會反應歡迎與排斥兩極化。台南市副市長葉澤山率官員在北區北辰橋頭迎接，擔心交通與環保負擔惹來民眾負評，在地廟宇提前公告不再提供信徒鑽轎，以加速遶境行程，橋頭20日上午仍聚集3000名信徒等候參拜，並有追轎信徒跟在陣頭隨行。

北港朝天宮黑面3媽遶境20日進入鬧區，台南市民政局提前規畫，鬧區內全程不提供鑽轎，勸導盡量少放鞭炮，警方由第2、5警分局接力，1天內共派出上百名警力疏導交通。

葉澤山率領官員20日在北辰橋頭迎接北港媽，橋下早已擠滿數千名民眾等候，北港媽神轎一到，信徒都一擁而上爭相參拜，祀典大天后宮、普濟殿、檨子林朝興宮與四草大眾廟4廟都出動神轎接駕。

數千名台南市民聚集在北區北辰橋周遭，等候北港媽進市區。（程炳璋攝）

北港媽祖神轎（左）與台南市在地廟神轎20日在北辰橋下會香。（程炳璋攝）

神轎進入北安路後碰上下雨，澆不熄信徒熱情，沿途都有人緊跟。下午進入中西區，晚上在普濟殿駐駕。

北港媽21日全天都在中西區遶境，祀典大天后宮將在河樂廣場將架起大型觀禮台，由台南市長黃偉哲贈送禮品，大天后宮贈送朝天宮1面金牌。

北港媽在原台南縣區遶境造成追轎熱潮，連警方都要求鑽轎，不過鬧區居民作息迥異，近年對廟會遶境反應兩極化，日前才有廟會在河樂廣場周遭放鞭炮，遭居民網路洗版開罵，北港媽陣頭進入鬧區後，還遇上大型百貨公司周年慶活動，挑戰市區居民對交通、噪音與環境的容忍力。

警方事先做好路線疏導規畫，台南市民政局協調神轎進入鬧區後減少施放炮竹煙火，不提供鑽轎活動，以便陣頭遶按時程完成科儀。

