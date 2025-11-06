北港媽祖盃全國馬拉松賽8日登場 北港警分局發布交通管制

北港警分局發布交通管制公告，提醒民眾避開北港馬拉松賽路段。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】2025年北港媽祖盃全國馬拉松賽將於11月8日（星期六）在北港牛墟盛大開跑，吸引逾6千名跑者參賽。為確保比賽當日交通安全與順暢，北港警分局發布交通管制措施。警方呼籲用路人，尤其是駕駛經過賽事路線的民眾，務必小心慢行，並遵守交通規則，配合警察及協勤人員的疏導指揮，維護道路安全。

本次馬拉松賽將於11月8日（星期六）上午6時30分起陸續開賽，賽事設有全馬、半馬、挑戰組和休閒組四個項目。為確保賽事順利進行，北港警分局將對多條主要道路進行交通管制。交通管制時間自早上6時30分至下午2時止，期間將封閉或調整部分道路車道，並設置臨時交通管制區域。

交通管制範圍包括台19線、縣道145線、縣道145甲線及北港市區等重要路段。具體管制措施包括南向北車道封閉、外車道及機慢車道封閉，以及部分車道封閉等，對過路車輛的通行將會有所影響。警方提醒民眾避開上述管制路段，若途經比賽路段，請配合現場指揮，並耐心等待選手通過。

北港警分局長陳勇誌表示，交通管制可能會造成一定的出行不便，因此呼籲駕駛人提前規劃路線，避開賽事管制區域，並為參賽選手提供安全與順暢的比賽環境。同時，若遇到選手通過，請停車並耐心等候，並積極為選手加油。警方感謝大家對賽事的支持與理解，並將持續維護賽事期間的交通安全。