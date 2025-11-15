北港媽祖睽違14年重返台南！8天遶境資訊一次看

睽違14年，北港朝天宮天上聖母將於11月16日至23日展開為期8天的「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，此次遶境由台南市鹽水區啟程，途經17個行政區，包括新營、麻豆、佳里、西港、安平等地，最終回到北門區。台南市交通局提醒市民提前規劃替代路線，避開擁擠路段，以節省通行時間。

北港媽祖遶境活動交通影響。（圖/台南市政府交通局提供，下同）

交通局表示，遶境活動預計吸引大量民眾參與，可能造成道路擁堵，建議駕駛人改道至台17線中華西路、健康路等外圍道路，並遵從現場警察及義交人員的指揮。為配合活動，公車路線也將進行調整，部分站點將取消停靠。民眾可透過「大台南公車」網站或APP查詢最新的交通資訊，避免耽誤行程。

此次遶境活動不僅是北港媽祖睽違14年再度南巡，更是「黑面三媽」自1916年以來首次遶境台南，象徵百年香路的重現。北港朝天宮董事長蔡咏鍀特別致贈「北港媽南都巡歷息灰祈安遶境」匾額予台南市長黃偉哲，展現宗教文化的深厚意涵。

活動期間，台南市多地也將舉辦其他盛事，如安平區的公益園遊會和南區的音樂祭，相關地區將實施交通管制。交通局長王銘德表示，智慧交通中心將全程監控交通狀況，並即時調整號誌策略，確保道路順暢。此外，周邊道路將嚴格執行違規停車取締，駕駛人應尋找合法停車場。

交通局再次呼籲民眾多利用大眾運輸系統，並提前了解交通資訊，妥善規劃行程，以免受到遶境活動的影響。

