北港媽祖睽違5年北上艋舺 與「老朋友」青山王相會

台北市 / 綜合報導

台北市年度宗教盛事，艋舺青山王祭將在下個月9日登場，適逢青山宮建宮170週年，廟方邀請雲林北港朝天宮媽祖北上，與青山王相會共同遶境。特別的是這回北港媽祖搭乘火車北上，讓許多人覺得相當新奇，實際上這就是日治時期，媽祖北上的交通方式；而媽祖所到之處，都聚集相當多信眾，還有人帶著平安符分送結緣。

信眾們大聲迎接北港朝天宮媽祖，暌違五年祂再次北上艋舺，與「老朋友」青山王相會遶境，許多信眾虔誠追隨，就連長年住在台灣的外國朋友也來朝聖，還有人帶著求來的平安符與其他人結緣， YouTuber村長比昂說：「志工奶奶們他們就是親手縫製平安符，遇到一些外國朋友或者是說，對宗教文化可能不是那麼熟悉的朋友，也跟他們分享，那我覺得這就是一個很棒的外交國民外交。」

廣告 廣告

信眾說：「之前白沙屯媽祖的活動，他(外國朋友)都時間上比較沒辦法配合，所以這次剛好青山宮的這個活動，因為我也沒有參加過，所以來體驗一下。」能請來北港媽祖，就是因為艋舺青山宮建宮170週年，而且他們選擇從雲林搭乘火車北上，為了紀念日本時代，北港媽祖坐火車到艋舺的傳統。

時間再回溯到1917年，當時青山王與北港媽組，在龍山寺前相會的經典畫面，這回也將再次重現，台北朝天宮副主委王群崧說：「北港媽祖都是去外地都是受邀，受對方的廟宇來邀請這樣。」台北朝天宮副主委王群崧說：「會來贊境青山王的遶境。」一年一度的艋舺青山王祭，是台北市三大宗教盛事之一，北港朝天宮媽祖北上共襄盛舉，增添更多亮點。

原始連結







更多華視新聞報導

媽祖赴梵諦岡交流 教宗見「台灣10宗教」笑：會吵架嗎？

「萬眾騎Bike」邁入第14年！ 體驗台中在地宗教文化

12/6、7高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖賜福遶境起駕 高市府推媽祖平安券迎進香信眾

