北港媽祖聖駕南都巡歷圓滿順利 臺南宮廟及市民攜手守護信仰盛典

北港媽祖聖駕南都巡歷圓滿順利，市長黃偉哲感謝宮廟及市民攜手守護信仰盛典。（記者李嘉祥攝）

睽違百年，雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統，天上聖母聖駕自11月16日從鹽水區進入臺南以來，沿途受到市民熱情迎接，從鹽水、新營、下營，再到麻豆、佳里、西港、安定、善化、新市，接著進入人車熱鬧的永康、北、中西、安平，最後再沿著海線的安南、七股、將軍及北門北上，11月23日循海線地區的安南、七股、將軍、北門北上離開臺南進入嘉義，24日返抵雲林縣北港朝天宮，為此次活動畫下圓滿的句號。

市長黃偉哲表示，媽祖聖駕抵達臺南的每一站，都有豐富而多層次的信仰網絡，展現臺南市作為「眾神之都」的信仰力量，他感謝此次南都巡歷的工作人員、宮廟夥伴與市民朋友熱情投入，展現城市治理的深厚能量，讓臺南市的宗教優質化不斷向前邁進，也讓別具意義的南都巡歷在市民、宮廟共同守護下，圓滿完成。

民政局長姜淋煌指出，此次北港媽祖巡經臺南範圍廣大，為確保期間的各項秩序安全，民政局自活動前即邀集相關局處、區公所、宮廟召開多次協調會，務求過程一切順利、平安圓滿。，這些共同合作的成果，後續也將作為未來宗教大型活動協調的參考基礎。

姜淋煌局長也提及媽祖聖駕巡歷期間雖因民眾接駕熱情行程有所延誤，也或許因為兩地儀式習慣不同引起熱議，然而臺南民眾仍以熱情、虔誠與全力活動投入的宮廟夥伴與志工，共同完成這場信仰與文化盛事。

姜淋煌局長說，北港媽祖南都巡歷在臺南8天行程告一段落，感謝市民於活動期間的體諒、配合與協助，各參與宮廟也發揮自律確保環境整潔，讓外地香客深刻感受到臺南的熱情與友善，也期盼媽祖慈悲庇佑能為臺南市帶來更多平安、健康與好運。