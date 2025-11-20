北港媽祖蒞臨台南 永康姑婆廟獻畫恭迎聖駕

▲本月16日北港朝天宮媽祖入境台南鹽水區，市長黃偉哲親臨現場接駕。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

[NOWnews今日新聞] 北港朝天宮媽祖南巡今（20）日駕臨台南市永康區姑婆廟，沿途信眾夾道迎接，香煙裊裊、鑼鼓齊鳴，場面莊嚴盛大，展現濃厚的民間信仰能量。對此，台南市長黃偉哲表示，北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖睽違百年後再度會香，象徵兩地宗教與文化的延續與深化。

為表達最誠摯的敬意，永康姑婆廟特別邀請擅長水墨創作的台南市政府副秘書長徐健麟，繪製一幅「媽祖聖像」作為迎駕贈禮。徐健麟完成後並在畫上題詩：「乙巳年冬迎聖母，姑婆廟獻香華譜，南台共仰慈光澤，北港朝天佑國土」，以筆名璽硯落款，用詩畫並陳的方式，為此次跨城信仰交流留下珍貴文化印記。

廣告 廣告

贈畫儀式於媽祖鑾駕暫駐永康姑婆廟時隆重舉行，由北港朝天宮副董事長吳炳俊代表受贈，並回贈紀念品，象徵兩宮廟情誼深厚。儀式進行時鑼鼓大作、氣氛莊嚴熱烈，信眾無不感受到媽祖神威與庇佑。

黃偉哲表示，北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖睽違百年後再度會香，象徵兩地宗教與文化的延續與深化。今年黑面三媽南巡行經台南17個行政區，並於11月20日至22日在市區舉行大遶境，重現百年前的宗教盛景，意義深遠。

徐健麟表示，他的繪畫師承水墨大師王海峰，能以畫筆與媽祖及姑婆祖結緣深感榮幸，希望透過藝術呈現對媽祖慈悲精神的敬仰。徐健麟強調，媽祖信仰深植人心，是凝聚社會向心力的重要文化資產，也期盼此次活動能讓民眾感受信仰帶來的力量與溫暖，並祈求媽祖與姑婆祖庇佑台灣風調雨順、國泰民安。

永康姑婆廟主委蔡順天表示，北港媽祖蒞臨台南是地方盛事，不僅促進廟宇文化交流，更凝聚地方信眾的團結與向心力，未來廟方將持續推動宗教與文化融合，讓媽祖與姑婆祖的慈悲精神世代綿延。

永康姑婆廟主祀「姑婆祖」與「順天聖母陳靖姑」。相傳姑婆祖徐鑾英為寧靖王婢女，生前管理花園（據傳即現今永康區六甲頂姑婆廟所在地），為人敦厚仁慈，一生未嫁，逝後受玉皇大帝敕封為「姑婆」，濟世護民。其後陳靖姑巡遊至此，見姑婆獨力守護地方，遂留駐共同庇佑鄉里，形成當地獨具特色的雙神並祀信仰。

▲永康姑婆廟主委蔡順天獻上委託台南市政府副秘書長徐健麟創作的「媽祖聖像」畫作，由北港朝天宮副董事長吳炳俊代表受贈。（圖／永康姑婆廟提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣2因素能成Google重要夥伴！賴清德宣示：建3座國際級AI實驗室

綠營2026台北、桃園人選難產？徐國勇列名單：不會沒有人

評藍白會談超失敗！徐國勇：很多名嘴諷刺互贈禮物暗藏心機