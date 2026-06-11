北港媽祖醫院端午飄藥草香 長輩與學子攜手傳承健康文化

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【記者 蘇峯毅／雲林 報導】端午節不只是傳統節慶，更是凝聚社區情感的重要時刻。中國醫藥大學北港附設醫院11日舉辦「香氣滿盈 安康端午」活動，邀集社區長輩、中國醫藥大學北港分部師生及醫院同仁共同參與，透過表演、手作體驗與健康宣導，促進世代交流與社區共融，讓傳統文化在歡樂互動中持續傳承。

活動由北港樂智據點長輩帶來精彩演出揭開序幕，長輩們以自信活潑的表現展現樂齡生活成果，也讓現場充滿歡笑與掌聲。透過舞台演出，不僅讓長者有展現自我的機會，也讓更多民眾看見高齡者積極參與社會的活力與價值。

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▲北港媽祖醫院透過節慶活動推廣健康促進理念與養生知識。（記者蘇峯毅攝）

除了長輩展演外，中國醫藥大學北港分部師生也帶來中藥香包製作成果展示。學生們運用校園藥草資源，將課堂所學實際應用於生活，透過天然草本香氣傳遞端午祝福，也讓社區民眾進一步認識中醫藥文化。

活動中特別展示由社區據點長輩親手製作的艾草膏、天然手工皂與防蚊液等產品，將傳統端午文化與生活應用結合，展現長輩多年累積的生活智慧。現場民眾對於作品的實用性與創意給予高度肯定。

▲醫院結合醫療專業與社區資源，透過多元健康促進活動深化民眾健康意識。（記者蘇峯毅攝）

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，醫院長期重視社區健康與高齡照護，希望透過節慶活動串聯不同世代與社區資源，打造友善共融的生活環境，讓長輩持續參與社會，也讓年輕世代學習珍惜傳統文化。

中國醫藥大學北港分部主任楊賢惠表示，端午時節氣候炎熱潮濕，傳統文化中常利用艾草及香藥植物作為保健方式，不僅具有文化意涵，也蘊含先人累積的生活智慧。北港分部多年來持續推動中草藥教育，希望透過實作課程深化學生對中醫藥文化的認識。

此次活動中，由學生利用校園藥草資源製作中藥香包，並向民眾介紹不同藥草特性及用途。現場同時展示社區據點長輩製作的艾草膏、防蚊液與天然手工皂，展現中草藥在現代生活中的多元應用。