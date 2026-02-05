北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）深耕在地四十年，適逢農曆歲末，醫藥大學北港附設醫院特別舉辦「春聯揮毫迎新春」活動，邀請多位書法名家蒞院現場揮毫，為鄉親書寫春聯、傳遞祝福，並分送馬年紅包袋，與民眾一同迎接嶄新的新春佳節，院內洋溢著喜氣洋洋的年節氛圍。

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

活動特別邀請北港書法名家吳仁懋、李明哲、施美燕、吳育如及李鳳秋等老師蒞臨現場揮毫，筆墨間展現傳統文化之美，也象徵對鄉親滿滿的祝福。院長吳錫金亦率領院內團隊書寫吉祥話，寓意醫院在新的一年持續穩健發展，守護在地鄉親健康不間斷。

廣告 廣告

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

回顧過去一年，北港媽祖醫院積極發展特色醫療與友善就醫環境，榮獲 TSAA 台灣永續獎，並連續三年獲美國《Newsweek》周刊評選為全球最佳醫院前20名。此外，作為雲林縣唯一取得關節照護雙認證的醫院，本院於2026年更以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」榮獲 SNO 國家品質標章認證，充分展現專業醫療團隊的實力，並持續以智慧化、全方位醫療品質深耕在地。

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

迎接新春之際，北港媽祖醫院於春節期間仍提供不中斷的緊急醫療服務。院長吳錫金表示，除夕至初三門診雖暫停服務，但急診及住院醫療24小時不間斷，並設有「傳染病特別門診」，以確保鄉親緊急就醫需求。

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

另提醒慢性病患者，若慢性處方箋給藥用罄日介於 115年2月14日至115年2月22日，可自 115年1月31日 起提前領藥或回診開立新處方箋。春節期間民眾亦應落實防疫措施，如配戴口罩、勤洗手；家中孩童則須留意飲食衛生與腸胃保健。北港附設醫院祝福所有鄉親 新年快樂、身體健康，喜迎馬年順心如意、福運滿門。

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖醫院邀書法名家揮毫贈春聯，迎接新春佳節。（圖／記者洪佳伶攝）