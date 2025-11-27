北港媽祖醫院40週年「護佑四十．旭耀新程」 永續與醫療品質屢獲大獎 貴賓齊聚見證醫院新里程碑

北港媽祖醫院40週年「護佑四十．旭耀新程」，貴賓齊聚見證醫院新里程碑。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】中國醫藥大學北港附設醫院(北港媽祖醫院)40週年院慶，以「護佑四十．旭耀新程」為主題，回顧在雲林海線深耕四十年的努力，同時向地方社區與所有醫療夥伴致上感謝。今年中國醫藥大學北港附設醫院在永續治理、醫療品質與國際評比上屢創佳績，榮獲2025第四屆亞太永續行動獎金獎、第五屆台灣永續行動獎金獎、SNQ國家品質標章三項肯定，以及2025第二屆台灣健康永續獎—永續報告獎銅級；並連續三年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，展現院方在專業、永續與品質上的堅實實力。

40週年院慶系列活動以「傳承與社會連結」為核心，院內展出攝影與繪畫比賽得獎作品，讓藝術走入醫療空間；並延續傳統辦理媽祖回娘家徒步祈福活動，向地方信仰致敬、祈願社區平安。此外，護佑市集也結合員工與在地社區力量，展現北港附醫落實社會責任與促進地方福祉的成果。貴賓們亦肯定北港附醫長期深耕地方、強化社區連結所展現的社會影響力。

中國醫藥大學北港附設醫院指出，本院持續推動智慧醫療與創新技術應用，包括引進IA取栓技術縮短腦中風救治時間、導入AI骨齡判讀提升診斷效率，以及骨科、外科與脊椎關節中心在微創與高難度手術上的成果。這些創新讓病人恢復更快、住院天數更短，並能照護沿海地區常見的高齡脊椎疾病。同時，在中國醫藥大學醫療體系支持下，多名專科新秀加入外科、婦產科、骨科、眼科、神經內科、感染科等團隊，提升本院醫療量能。本院亦持續推動 ESG，包括環境友善、節能減碳、社區公益與人才培育，打造永續醫療場域。

北港附醫院長吳錫金教授表示，四十年來，我們的成長來自地方的支持，也來自每一位同仁對病人的承諾。未來我們將持續以創新與智慧醫療為核心，導入AI智慧急救與微創手術，提升醫療效率與精準度；同時兼顧永續發展與社區連結，在傳承中創新，在創新中深化關懷，與社區共同守護健康與生命。」北港附醫將以四十週年為新起點，持續提升醫療品質、深化智慧醫療應用、擴大全人關懷服務，打造雲林海線最值得信賴的現代化醫療中心。

今日院慶典禮，院長吳錫金、副院長馮逸卿、副院長林榮生、副縣長謝淑亞、副議長蔡咏锝、議員黃文祥、議員蔡孟真、民眾黨準立委蔡春綢、元長鄉長李明明、口湖鄉長李龍飛、雲林縣衛生局秘書許淑雲、北港鎮民代表會主席黃美蘭、北港鎮公所主任秘書郭綾尹、縣府秘書劉玉霞、若瑟醫院副院長江榮人、台大雲林分院行政副院長陳信水、北港仁一醫院主任吳雅雯、中國醫藥大學校長江安世、中國醫藥大學主秘陳悅生、中國醫藥大學北港分部主任楊賢惠、中國醫藥大學董事會董事陳榮宗、中國醫藥大學董事會董事施茂林、中國醫藥大學中國醫藥大學兒童醫院顧問陳偉德等多位貴賓共同出席，為北港附醫的四十年成果表達肯定與支持。

