北港工藝重生 國寶匠師親授傳統技藝五大體驗登場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為傳承北港千年工藝，雲林縣政府文化觀光處自 1 月 18 日起至 2 月 22 日，在北港推出五場「傳統工藝體驗暨街角文化走讀」活動，邀集國寶及一線工藝師，涵蓋鑿花、粧佛、紙糊、剪粘等工藝，帶領民眾實作與走讀，感受地方文化底蘊與匠心精神。

北港自古以工藝聞名，本系列活動由社團法人台灣公益 CEO 協會執行，結合「工藝教學 × 在地走讀 × 文化理解」，打造可親近、可學習、可傳承的現場。活動開放報名短短數日，即湧入近 200 人次，顯示社會大眾對傳統工藝的熱切關注。

首場課程 1 月 18 日登場，由國寶級寺廟木雕匠師張旭輝授課，示範寺廟木雕「鑿花構圖」技法。學員近距離感受從構圖設計、線條層次到工藝精神的精湛功力，體驗「一刀一鑿、歲月成藝」的匠心。

第二場 1 月 25 日，由粧佛雕刻師陳明洲主講，教授神像雕刻基本比例、造型與信仰文化，呈現宗教工藝中技術與美學的交融；第三場 2 月 8 日，紙糊工藝師黃厚銘以北港白鶴獅為主題，帶領學員彩繪獅頭，認識紙糊工藝在民俗慶典與地方信仰的角色。

第四場 2 月 22 日，剪粘工藝師許哲彥授課，透過實作體驗剪粘在廟宇裝飾中的技法、材料與象徵意涵。每場活動均搭配「北港街角巷弄文化走讀」，由文化工作者引領，走入老街與歷史空間，讓學習不止於課堂，而融入地方生活。

雲林縣文化觀光處指出，此系列活動以「文化中心提升」為長期目標，透過系統化課程培養公眾對傳統工藝的認識與尊重。透過親身實作、走讀老街，記錄工藝師身影與文化現場的真實故事，讓北港工藝文化在當代社會中再生延續，也為地方觀光注入教育與文化價值。