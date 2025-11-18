北港廢棄工寮成詐團水房 檢警攻堅救出3名遭拘禁被害人

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣警察局配合警政署第4波打詐專案，與雲林地檢署聯手，近期成功破獲一起涉及拘禁「豬仔」、操控人頭帳戶的重大詐騙水房案件。雲林縣警察局北港分局發現鎮上一處廢棄蘭花工寮疑似供詐團藏匿犯嫌，經檢察官蔡少勳指揮多日蒐證，向法院聲請搜索票後展開攻堅，一舉救出三名遭拘禁的人員，並逮捕三名看管成員。

專案小組後續追查，陸續在嘉義、桃園與彰化等地拘提郭姓主嫌及葉姓金主等共12名嫌犯。現場搜出海洛因、大麻、安非他命、依托咪酯共逾160公克，並查扣空氣槍、子彈、刀械、束帶與監視設備等犯罪工具。12名犯嫌移送後，郭姓主嫌等4人遭法院裁定羈押，檢方依詐欺防制條例、組織犯罪、妨害自由等罪嫌提起公訴。

雲林縣警察局統計，今年第4波專案行動已破獲28個詐團、176人，查扣現金逾1600萬元及不動產與車輛等大量犯罪所得。今年1月迄今，全縣已破獲147件、863名嫌犯，查扣不法所得超過7500萬元。

依據警政署「165打詐儀錶板」資料顯示，今年10月雲林詐騙案件較去年同期大幅減少25.65%，財損亦下降48%，顯示打詐成效逐步明顯。

雲林縣警察局長黃富村強調，詐騙集團拘禁被害人、操控帳戶的行徑已嚴重危害社會，警察打詐「零容忍」，本案攻堅成功救出被害人，也成功瓦解水房據點。警方呼籲民眾保持警覺，如遇可疑資訊應立即撥打165查證，與警方共同預防詐騙。

雲林地檢署提醒民眾，詐騙手法不斷翻新，從「假投資」、「假交友」到各類高獲利誘騙，皆以快速致富或專業話術為餌，意圖讓被害人放下戒心。呼籲民眾切勿輕信不明投資管道或陌生人指示匯款、購買虛擬貨幣或面交財物，如接獲可疑資訊，務必撥打165反詐騙專線查證。本署將持續與警察機關緊密合作，強力打擊暴力及詐欺集團，守護社會治安與民眾財產安全。（照片／雲林縣警察局提供）