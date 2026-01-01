北港成雲林新年第一站 元旦升旗凝聚共心力量

▲從升旗典禮、元旦健走到朝天宮祈福，完整串聯宗教文化、地方特色與新年儀式感，讓北港成為雲林「新年第一站」。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣2026年元旦升旗活動首度移師北港鎮舉行，吸引逾2,000名民眾參與，從升旗典禮、元旦健走到朝天宮祈福，完整串聯宗教文化、地方特色與新年儀式感，讓北港成為雲林「新年第一站」。

▲雲林縣2026年元旦升旗活動首度移師北港鎮舉行，吸引逾2,000名民眾參與。（記者蘇峯毅攝）

活動當天，包括立法委員張嘉郡、副議長蔡咏锝、縣議員黃美瑤、黃文祥、北港鎮長蕭美文、水林鄉代理鄉長張東凱及多位縣政顧問到場共襄盛舉，與鄉親一同迎接2026年的到來，展現地方團結向心力。

廣告 廣告

北港鎮長蕭美文表示，元旦升旗移師北港是地方一大喜事，不僅肯定北港在宗教文化上的重要地位，也讓更多人看見北港在公共建設、觀光發展與社福推動上的努力成果。鎮公所全力配合縣府，從交通動線、團體報名、安全維護到志工服務，串聯社區、學校與地方團體，成功打造熱鬧又有秩序的新年活動。

▲從升旗典禮、元旦健走到朝天宮祈福，完整串聯宗教文化、地方特色與新年儀式感，讓北港成為雲林「新年第一站」。（記者蘇峯毅攝）

立法委員張嘉郡指出，縣長張麗善多年來深耕縣政，為雲林打下扎實基礎，讓鄉親實際感受到家鄉的改變與進步，期盼未來能延續既有建設方向，讓雲林持續向前、競爭力不斷提升。

行政處長李重毅也表示，今年元旦升旗移師北港獲得空前回響，充分展現雲林人重感情、肯打拚的精神。元旦升旗不只是一場迎新活動，更是全體縣民共同見證城市成長、凝聚再出發力量的重要時刻。縣府團隊將持續秉持「共心」精神，推動有感政策，攜手縣民迎向雲林關鍵且榮耀的一年。