北港文化中心展出張旭輝鑿花作品 傳承臺灣木雕藝術薪火

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「雕藝生輝－張旭輝鑿花創作展」9日於北港文化中心盛大開幕，展覽展出匠師張旭輝數十年來投入木雕與鑿花創作的經典之作，完整呈現雲林在地木雕工藝的精湛技藝與藝術精神。縣府文化觀光處長陳璧君、北港鎮長蕭美文及多位藝文界人士共同出席，見證這場傳統工藝與現代美學交融的藝術盛會。

「雕藝生輝－張旭輝鑿花創作展」今熱鬧開幕，文觀處長陳璧君、北港鎮長蕭美文及多位藝文界人士共同出席，見證木雕藝術盛會。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣長張麗善表示，張旭輝老師是臺灣少數具備寺廟木雕全方位技藝的匠師，自國中畢業後即投身雕刻領域，師承木雕名師蔡武田司阜，長年專注於寺廟建築木構件與鑿花裝飾的創作與修復。其作品工法嚴謹、線條精細，充分展現出職人精神與傳統技藝之美。多年來，張老師參與多項重要古蹟修復計畫，包括麥寮拱範宮、彰化元清觀及北港朝天宮國定古蹟修復工程，為臺灣宗教建築的保存與傳承貢獻良多。

張旭輝老師的作品兼具文化底蘊與藝術創新，展現雲林在地工藝的精神價值與人文厚度。（圖／記者蘇榮泉攝）

張旭輝於民國106年獲文化部認定為「技術木雕鑿花技術保存者」，是國家級無形文化資產的重要傳承者。他不僅專注於工藝技術的精進，更致力於教育與推廣，希望透過創作與展覽，讓更多人理解傳統木雕藝術的價值與精神。

「雕藝生輝－張旭輝鑿花創作展」即日起至115年1月7日於北港文化中心展出（每週一休館）。（圖／記者蘇榮泉攝）

文化觀光處長陳璧君指出，木雕鑿花是結合文化、藝術與技術的工藝結晶，張旭輝老師的作品展現出多元的雕刻手法，包括陰雕、陽雕、浮雕、透雕、圓雕與鑲雕等，並融合「內枝外葉、鏤空均勻、顧邊、鋪面」等傳統技法，作品兼具藝術性與文化深度。此次展覽不僅是藝術創作的展現，更是對傳統工藝精神的致敬。

張旭輝老師的作品展現出多元的雕刻手法，包括陰雕、陽雕、浮雕、透雕、圓雕與鑲雕等。（圖／記者蘇榮泉攝）

「雕藝生輝－張旭輝鑿花創作展」即日起至115年1月7日於北港文化中心展出（每週一休館）。雲林縣政府誠摯邀請民眾前往欣賞，共同感受雲林工藝之美，見證匠心與文化的永續傳承。

