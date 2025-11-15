北港新地標將啟用！《光之祥雲》點亮百年糖廠，雲林縣政府攜手藝術家楊士毅打造甜蜜幸福公共藝術。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】百年歷史的北港糖廠即將迎來全新風貌，位於「北港1911好庫文化產業園區」的公共藝術作品《光之祥雲》已進入最後施工階段，預計近期正式亮相。作品以「甜蜜、光明、幸福、祝福」為核心意象，結合地方糖業文化與媽祖信仰精神，期盼藉由公共藝術活化場域，使北港糖廠重新成為民眾走訪與休憩的重要空間，也為北港城市景觀增添新的視覺亮點。

藝術家楊士毅為雲林出生的新銳創作者，擅長以剪紙語彙、光影空間與情感敘事結合公共藝術，近年參與多項大型裝置創作，作品多以「幸福、希望、祝福」為主題，廣受各年齡層喜愛。他表示，此次返鄉創作別具意義，《光之祥雲》從構思、設計到執行歷時近兩年，期待以作品呈現北港的溫度與故事。

《光之祥雲》作品以糖結晶為造型單位，象徵北港因糖業而繁盛的甜蜜歷史，並融入媽祖帶來的光明庇佑，提煉出「甜蜜、分享、幸福、光明、吉祥、祝福」等創作元素。整體由三朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應朝天宮廟宇飛簷，呈現逗陣飛舞的喜悅氛圍，也象徵北港將甜蜜與光明的祝福帶向每一位到訪者。作品採用與春池玻璃合作打造的手工琥珀色玻璃方塊，是台灣首座大型玻璃公共藝術裝置；白天透出糖結晶般的光澤，夜間搭配燈光變化，使祥雲化為象徵幸福的「光之祝福」。地面雕花燈箱則融合糖廠與廟宇元素，夜間點燈後投射出柔和光影，宛如祥雲飛行時灑落的甜蜜光芒，讓民眾在漫步之間，享受抬頭有祥雲庇護，低頭有燈箱方糖祝福的多種視覺體驗。

縣長張麗善表示，北港是雲林重要文化聚落，具備糖業歷史、傳統工藝與媽祖信仰等深厚文化底蘊，糖廠與朝天宮長期是北港發展的精神與生活支柱。縣府近年積極推動老空間再利用與公共藝術進入文化場域，希望藉此重新串連地方記憶，使民眾以不同視角認識北港。她指出，《光之祥雲》完工後將成為園區新的視覺入口，帶動人潮流動與地方觀光，為北港注入新的文化能量。

文化觀光處長陳璧君表示，北港糖廠距離朝天宮僅約700公尺，周邊聚集廟埕、老街與多處文化景點，是極具潛力的文化廊帶。透過公共藝術介入，可提升場域辨識度，引導更多香客與旅客以步行方式進入糖廠，使老舊空間重新與地方生活融合，並成為推動北港文化散步、城市導覽與活動規劃的重要基地。她指出，此次作品完成後，縣府也將持續配合相關場域改善與文化推廣規劃，使公共藝術成為推動地方再生的重要力量。

《光之祥雲》的完成象徵北港1911好庫文化產業園區邁向新的發展階段。未來縣府將持續推動場域再生、文化行銷與觀光導引，結合周邊街區、宗教文化及在地產業，打造更具特色的文化旅遊廊帶，使北港在保留歷史記憶的同時，也能呈現全新的當代風貌。