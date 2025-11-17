北港新地標《光之祥雲》登場 百年糖廠化身幸福文化亮點
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港糖廠作為雲林重要文化資產，歷經歲月沉澱後，於文化再生計畫中迎來全新亮點。公共藝術作品《光之祥雲》已進入最後施工階段，預計近期正式啟用。雲林縣政府結合藝術家楊士毅的創作力，以糖業文化、地方信仰與光影美學打造新地標，使百年糖廠轉化為兼具歷史性與現代感的文化場域。
▲地面雕花燈箱則以糖廠與廟宇元素設計，點燈後投射出溫暖光影，營造往返之間皆被幸福包覆的場域。（記者蘇峯毅攝）
楊士毅以光影與剪紙語彙見長，近年受邀參與多項大型裝置創作。他表示，《光之祥雲》以兩年時間完成，將北港糖業的甜蜜記憶與媽祖的庇佑意象融合，希望作品成為迎接旅客、祝福地方的文化象徵，讓藝術真正走進公共生活。
作品主體以糖結晶為基礎設計，象徵北港糖廠的產業文化；祥雲造型則傳達吉祥祝福。三朵飛揚雲形採用琥珀色玻璃方塊打造，與春池玻璃合作製作，是全台首次以玻璃建構的大型公共藝術。白天折射出糖晶般的暖色光澤，夜間搭配燈光轉換為流動的幸福光束。地面雕花燈箱則以糖業與廟宇元素設計，夜間呈現如祥雲灑落的光影，讓民眾在園區漫步時感受不同層次的視覺氛圍。
縣長張麗善表示，《光之祥雲》不僅象徵北港城市文化的延續，也是公共藝術介入老空間的重要成果。縣府希望透過藝術提升園區吸引力，讓糖廠不再只是歷史遺址，而是民眾願意走訪、停留的公共生活場域。
▲作品以「糖結晶」為基礎造型，象徵北港因糖業而興盛的甜蜜歷史。（記者蘇峯毅攝）
文化觀光處長陳璧君指出，北港糖廠距離朝天宮僅700公尺，是北港最具文化脈絡的空間軸帶之一。公共藝術完成後，可串連老街、廟埕與周邊商圈，有助推動北港的文化漫步與觀光導引，未來也將搭配活動、導覽與推廣，使公共藝術真正融入地方生活。
縣府強調，《光之祥雲》啟用後，北港1911好庫文化產業園區將迎來新的發展契機，未來將持續強化場域再生、文化整合與觀光推動，打造更具特色的北港文化旅遊廊帶，展現融合歷史與現代的新城市面貌。
